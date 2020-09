Ciudadanos en Webb padecen por hambre

El 33 por ciento, uno de cada tres habitantes en Laredo, el Condado de Webb y toda esta región ribereña, no tiene comida suficiente o asegurada cada día, esta basta área enfrenta mucha necesidad debido a la pandemia del Covid-19, hay desempleos y caídas de ingresos en los padres de familia y clase trabajadora, sustento de los hogares.

Por el eso el Banco de Alimentos del Sur de Texas, pide a la ciudadanía ayudar al más necesitado, esta agrupación de ayuda al prójimo ha visto incrementarse exponencialmente el número de familias que ahora acuden a ellos para salvar los días de hambruna y de necesidad.

El South Texas Food Bank (STFB) junto con el movimiento nacional “Alimentando a Estados Unidos” (Feeding America) este mes de septiembre han emprendido “El Mes de Acción Contra el Hambre”. Son 30 años que la red Feeding América, en este mes lleva a cabo tal brigada nacional.

Esta ocasión es más critica que antes, debido a la pandemia del Covid-19 y la severa crisis económica que ha traído consigo. Donde la gente vive al cada día con incertidumbre, buen número de laredenses y gente del Condado de Webb, sin empleo o posiblemente a punto de perderlo.

Son 17 millones de personas más en necesidad, aparte de la que ya padecía hambre en esta región, de por sí, considerada la más pobre de Estados Unidos, esta cifra es parte de los estragos de esta pandemia Son 54 millones de estadounidenses en condiciones muy severas, de alimentos.

“Estamos muy agradecidos con todos esos negocios, comerciantes, empresarios que continúan ayudándonos a pesar de que ellos también la están pasando mal”, dijo Alma Boubel, directora ejecutiva de STFB.

Este año fiscal STFB ayuda a 44 mil familias; a 11 mil adultos mayores; a 36 mil niños, cada mes en ocho condados (Webb, Zapata, Jim Hogg, Maverick, Dimmit, Val Verde, Kinney y Starr).

Tiene comedores y programas de alimentación fisca, en ciudades como Laredo, Zapata, Hebbronville, Carrizo Springs, Eagle Pass, Brackettville, Del Róo, Roma, Rio Grande City y otras áreas rurales. Boubel agregó que los ciudadanos más vulnerables de Laredo y la región, están impactados, no tiene alimento para llevar a su mesa, ni dinero para pagar los elementales servicios públicos de sus casas, o comen o tienen luz y agua potable.

“Cada acción cuenta, cada dólar, cada hora de servicio voluntario de nuestra gente hermosa y caritativa, en el banco de alimentos o en los centros de distribución, hace la diferencia para fortalecer a nuestras inseguras familias del área”, dijo Hugo Flores, presidente del Comité Directivo del Banco de Alimento del Sur de Texas.

Debido a la pandemia Covid-19 todos los eventos de captación de alimentos y ayuda económica, están suspendidos, lo que agrava la necesidad, el intentar ayudar a más gente es más difícil, necesitan de todos los habitantes de las ciudades.

Para mayor información hay que visitar los sitios southtexasfoodbank.org y HungerActionMonth.org. Donativos monetarios a South Texas Food Bank ubicado en2121 de la calle Jefferson o por correo, en P.O. BOX 2007, Laredo, TX 78044; o en línea vía PayPal en southtexasfoodbank.org.

