Claman mujeres justicia para Damaris y Karla

El clamor por la justicia para Damaris y Karla tuvo eco en Nuevo Laredo, donde se realizó una marcha pacífica y se colocaron letreros con mensajes alusivos a la violencia contra la mujer.

Damaris, de origen neolaredense, pero radicada en Michoacán, fue asesinada hace algunos días en una fiesta, junto a su amiga Karla; los cuerpos de ambas, fueron encontrados según las autoridades en el lugar donde se realizó el convivio.

El domingo, mujeres, sociedad en general y Lilas Colectivo, convocaron a una marcha desde la Plaza Hidalgo hasta el Monumento a Los Fundadores, donde fueron colocados letreros y veladoras en honor a las dos jovencitas que perdieron la vida.

La marcha se realizó en el mes de la no violencia contra la mujer, por lo que los mensajes siguen siendo claros y contundentes como “Ni una más”, “Somos el grito de las que ya no están”, “Que nuestras hijas pueden ser libres y no valientes”, entre otros más, dirigidos a la sociedad y a las autoridades.