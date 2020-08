Clases por TV serán impartidas por los mejores maestros: AMLO

Compartir esta publicación













El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los mejores maestros que tiene el país serán los encargados de impartir las clases a distancia a través de la televisión ante el regreso al ciclo escolar 2020-2021 el 24 de agosto.

En la conferencia matutina de este lunes, el mandatario aclaró que presentadores de programas de televisión no van a impartir clases porque se necesita especialización para este trabajo.

“Acerca de los maestros no son conductores de televisión, ellos no podrían hacerlo porque tienen otras ocupaciones, además dar clases es algo especializado, no es como ser presidente o ser periodista, se requiere ser maestro o maestra.

“¿Quiénes van a dar clases? Maestras y maestros y van a haber maestros eso sí muy buenos, no siempre, pero de los mejores de literatura de México, van a estar ahí, se les va a invitar, de los mejores maestros de física, biología, de matemáticas, de historia van a estar y va a ser muy formal”, puntualizó en La Mañanera.

Sobre un posible regreso a clases presenciales, López Obrador aseguró que primero se tiene que garantizar la seguridad de los alumnos y sus familias para evitar contagios de covid-19. Por ello, dijo que primero será necesario revisar la situación del país y el avance de la pandemia.

Mientras tanto, dejó en claro que el programa de clases virtuales a través de la televisión está garantizado hasta diciembre.

“Debemos de buscar lo más seguro, yo estoy en lo que cabe optimista porque en los últimos tiempos está bajando la intensidad de la pandemia, esto nos lo está reportando el doctor Hugo López-Gatell, van tres semanas que hay disminución de contagios, hay 18 entidades donde hay disminución de contagios, de fallecimientos y entonces ahí vamos y si continuamos, pues yo creo que vamos a salir adelante y lo podemos hacer antes de la vacuna y regresamos a lo presencial pero que tengamos esta opción hasta diciembre”, agregó.

El Presidente reconoció el trato que se hizo con las televisoras privadas que se sumaron al proyecto porque ayudarán a la educación de los estudiantes en México y afirmó que están cobrando una tarifa razonable por el servicio. Según el mandatario, los canales estatales no tienen la cobertura necesaria para llegar a todo el país.

“Yo agradezco que los dueños de estos medios hayan aceptado porque no fue algo impuesto sino fue una propuesta que yo les hice y ellos aceptaron, fue voluntario. También, agradecerles porque están cobrando una tarifa baja a razón de cinco pesos mensuales por alumno. Vamos a invertir 450 millones de pesos eso nos va a costar hasta diciembre”, remarcó.

