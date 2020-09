Clausura el SAT 2 negocios

Compartir esta publicación













De manera sorpresiva, dos negocios de la localidad amanecieron con el sello de “clausurado” por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Los giros de los dos establecimientos ubicados sobre la avenida Obregón, corresponden a una lavandería y planchaduría y un gimnasio.

FALTAN FACTURAS

“Por no expedir, no entregar o no poner a disposición de los clientes facturas electrónicas, o expedirlas sin que se cumplan los requisitos fiscales”, indica el sello de seguridad colocado en las puertas de los dos negocios.

Algunos clientes que se presentaron en la lavandería y planchaduría se llevaron la sorpresa de ver abajo la cortina y observar los sellos de “clausurado”, por lo que tuvieron que retirarse del lugar.

De acuerdo con el SAT, los establecimientos que incurran en este tipo de actos pueden ser sancionados por un plazo de 3 a 15 días de clausura, aunque algunos negocios han podido arreglar en apenas un día.

Además de que con es-tas acciones se fomenta el cumplimiento de los contribuyentes, agregó la dependencia federal.La dependencia federal realiza visitas a los negocios de la localidad.