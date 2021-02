Compartir esta publicación













Clausuran falso centro de vacunación contra coronavirus en Nuevo León

Autoridades estatales investigan una red de distribución por venta ilegal de presuntas vacunas de Pfizer contra el Covid luego de un operativo realizado en una clínica clandestina de San Nicolás.

En rueda de prensa, el Secretario de Salud, Manuel de la O, alertó a la ciudadanía sobre la aplicación de sustancias desconocidas que no cuentan con el respaldo oficial y que podrían ser agua o solución dañina.

“Llegaron denuncias y algunas personas me hablaron para decirme que les estaban vendiendo está vacuna de Pfizer en 25 mil pesos la dosis, me hablo otra persona y me dijo sabe que doctor me la venden en 15 mil pesos la dosis, otra me dijo que se la vendían en 11 mil 100 pesos la dosis, pare las antenas, empezamos a investigar”, declaró.

El operativo realizado por la Subsecretaría de Regulación y Fomento Sanitario en conjunto con Fuerza Civil ocurrió en la Calle Ramón López Velarde en un negocio de nombre Spine Clinic donde fueron detenidas seis personas por vender cada dosis en 11 mil 100 pesos, así lo explicó De la O Cavazos.

“Había algunas personas ahí haciendo fila, se pudo detener a seis personas, se está haciendo la investigación de dónde tenían el ultra congelador, dónde tenían otras clínicas, otra serie de doctores”.

El funcionario estatal indicó que ese tipo de acciones es la que causa la escasez de vacunas y la creación de un mercado negro clandestino.

También se mencionó que a la clínica reportada acudieron alrededor de 80 residentes del Fraccionamiento Las Misiones ubicado cerca de la Carretera Nacional, por lo que las autoridades competentes ya investigan quién y de qué forma invitaron a las personas de dicho sector a aplicarse la vacuna.

Durante la rueda de prensa virtual se recordó que las únicas vacunas aprobadas son las de: Pfizer, AstraZeneca, Sputnik-V del laboratorio Gamaleya y de Sinovac, aunque de estas últimas todavía no hay disponibles en el país.

En la conferencia también estuvo presente Carlos Elizondo, Subsecretario de Regulación Sanitaria.

