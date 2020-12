ATENCIÓN Este será el clima para Navidad en Nuevo Laredo

Compartir esta publicación













La celebración de Navidad está muy cerca, y aunque no es momento de hacer reuniones masivas, muchos se preguntan como será el clima para celebración familiar más esperada del año.

Los días previos a la Noche Buena y Navidad permanecerán fríos por lo que es recomendable abrigarse y cuidar principalmente a los niños y a los adultos mayores.

Según el pronóstico meteorológico el día 23 de diciembre, un día antes de la Noche Buena, será un día soleado con una temperatura máxima de 27 grados y una mínima de 16.

El jueves 24 de diciembre se pronostica una temperatura máxima de 19 grados y una mínima de 10, estará parcialmente nublado.

Para el 25 de diciembre, Día de Navidad, bajará más la temperatura y estará parcialmente nublado con una máxima de 13 y una mínima de 8.

Para el sábado 26 y domingo 27 se esperan lluvias y la temperatura se ubicará entre los 10 grados y los 22 grados.

Lo recomendable por las autoridades sanitarias es no hacer reuniones con muchas personas y quedarse en casa para evitar un rebrote de covid entre la población y que aunque la vacuna esté en camino piden no bajar la guardia.

Clima hoy en México:

⛈️☔️ Conoce los estados con #Pronóstico de #Lluvias para hoy en #México. Los detalles en la imagen 👇 pic.twitter.com/4LJR7uUMtm — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 16, 2020

En esta temporada de frío es importante tomar en cuenta las siguientes medidas preventivas:

Higiene personal y saneamiento. Incluye lavado de manos frecuente, estornudo de etiqueta (cubriendo nariz y boca con el antebrazo), no escupir, no tocarse la cara con las manos sucias, limpieza y desinfección de superficies y objetos de uso común.

Uso de ropa adecuada. Gorro, guantes, bufanda y calcetines.

Evitar cambios bruscos de temperatura y corrientes de aire.

Consumir alimentos y complementos con alto contenido de vitamina C y D (frutas y verduras).

Consumo abundante de líquidos.

No automedicarse.