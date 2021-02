Nuevo Laredo: Pronostican un jueves de calorón

Compartir esta publicación













A pesar de que es febrero, y el invierno sigue presente, la temperatura que se presentará el jueves por la tarde en Nuevo Laredo no es tan común, principalmente para un arranque de febrero.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo, la máxima se ubicará entre los 32 y 34 grados centígrados, aunque por la noche se sentirá fresco.

Hay que recordar también que este mes en cuando se presentan las temperaturas más extrañas, ya que de un día para otro se sienten días calurosos, como igual puede llover o sentirse frío extremo.

El año pasado también se vivió un 4 de febrero con algo de calor, pero el récord del más calurosos se presentó en el 2008 con 37 grados como máxima.

Este jueves no será la excepción y aunque no romperá el récord, sí estará caluros, además de que no se prevén lluvias para ese día.

Por tal motivo se recomienda no exponerse por tiempos prolongados al sol ni mucho menos confiarse y estar en lugares con climas cambiantes, como por ejemplo conducir con el aire frío y salir a la intemperie. Pior eso se enferman las personas.

