Pronóstico del clima hora por hora para Tampico miércoles 22 de julio

Pronóstico del clima para Tampico para este miércoles 22 de julio, no salgas de casa sin antes revisarlo y que no te sorprenda el variante estado del tiempo

Compartir esta publicación













Aqui te traemos el clima hora por hora para Tampico de este miércoles 22 de julio, han sido días de mucho, mucho calor en todo el estado de Tamaulipas, pese a la presencia de nubes y pocos han sido los días nublados, se espera un aumento de temperatura para los siguientes días, la sensación térmica es alta, el pronóstico del clima no contempla un descenso en la temperatura, por lo que te recomendamos mantener a la mano el ventilador, ropa ligera y mantenerte bien hidratado.

Tampico es una ciudad y puerto del noreste de México en el estado de Tamaulipas. Es una de las ciudades con mayor desarrollo económico del estado y una de las más importantes. Con base en la encuesta intercensal, la ciudad de Tampico cuenta con una población estimada de 314 418 habitantes, siendo la ciudad más poblada de la Zona Metropolitana de Tampico y la quinta del estado.

Clima de Tampico miércoles 22 de julio

El Puerto de Tampico tiene un clima subtropical húmedo. La temperatura promedio es de 22 °C con una máxima en el estío de 44 °C y una mínima promedio de 13 °C en los meses de invierno. El verano es muy húmedo y con temperaturas superiores a 30°C por muchos días y el invierno es fresco con algunos días fríos pudiendo llegar a temperaturas cercanas a 5° C o en algunos años acercándose a 0ºC. Tampico es una de las ciudades con mayor humedad de México llegando al 100% en humedad (uno de los más altos niveles de humedad en México ).

Clima Tampico 22 de julio 2020

Existen dos registros de nevadas en Tampico, la primera es del 14 de enero de 1852 (168 años)​ y la última el 14 de febrero de 1895 (125 años), éstas son las nevadas más al sur en el hemisferio occidental a nivel del mar.

Clima para Tampico Miércoles 22 de julio 2020 hora por hora

0:00

28°

Mayormente nublado

5%

ESE 21 km/h

1:00

28°

Parcialmente nublado

5%

SE 17 km/h

2:00

28°

Parcialmente nublado

5%

SE 11 km/h

3:00

27°

Parcialmente nublado

10%

SE 9 km/h

4:00

27°

Parcialmente nublado

15%

SE 7 km/h

5:00

27°

Parcialmente nublado

15%

ESE 5 km/h

6:00

26°

Parcialmente nublado

15%

ESE 6 km/h

7:00

26°

Parcialmente nublado

15%

NO 5 km/h

8:00

27°

Parcialmente nublado

15%

NO 6 km/h

9:00

28°

Parcialmente nublado

10%

SO 7 km/h

10:00

29°

Parcialmente nublado

5%

S 6 km/h

11:00

30°

Parcialmente nublado

5%

SSE 6 km/h

12:00

31°

Parcialmente nublado

0%

ESE 8 km/h

13:00

31°

Parcialmente nublado

0%

E 12 km/h

14:00

32°

Parcialmente nublado

0%

E 16 km/h

15:00

32°

Parcialmente nublado

0%

E 19 km/h

16:00

32°

Parcialmente nublado

0%

E 21 km/h

17:00

32°

Mayormente soleado

0%

E 24 km/h

18:00

31°

Soleado

0%

E 25 km/h

19:00

30°

Soleado

0%

E 25 km/h

20:00

30°

Soleado

5%

E 23 km/h

21:00

29°

Despejado

5%

E 21 km/h

22:00

29°

Despejado

10%

ESE 18 km/h

23:00

29°

Despejado

10%

ESE 16 km/h

Clima Tampico 22 de julio, Clima Tampico 22 de julio, Clima Tampico 22 de julio, Clima Tampico 22 de julio