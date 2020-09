Denuncian “clínica de masajes” en mall de Monterrey

Compartir esta publicación













Locatarios del Moll del Valle denunciaron que un negocio al interior de la plaza se hace pasar por una clínica de rehabilitación, pero es en realidad un lugar en donde hacen masajes y se ejerce la prostitución.

“(Somos) varios locatarios en el Moll del Valle que descubrimos que en el sótano hay un local que es una clínica de rehabilitación supuestamente, pero no, más bien (las empleadas) se disfrazan de enfermeras y ejercen la prostitución”, explicó una de las fuentes.

El negocio, en su página de Facebook dice: “somos una empresa de cuidado de la salud que se encarga de proporcionar la atención de terapistas físicos, a pacientes que requieren una atención personaliz (sic)”.

Según los locatarios el negocio, además del Mol del Valle, cuenta con una sucursal en Plaza Fiesta San Agustín y una más en una plaza comercial en Valle Oriente, en la ciudad de Monterrey.

“Haciendo una pequeña investigación acudimos varios locatarios a revisar qué es lo que había allí. Y pues es un local con una pequeña recepción, con algunas señoritas vestidas de enfermeras y te ofrecen servicios de masajes de diferente tipo, en especial el relajante y te lo ofrecen en mil pesos.

“Y además manejan servicios adicionales como un ‘relax’, un oral, o hasta el servicio completo, con diferentes precios”.

Los locatarios compartieron mensajes de WhatsApp donde el negocio ofrece los servicios de las “terapistas” para que el cliente, que no está obligado a revelar su nombre, escoja las opciones que ofrece el negocio.

También se dan cuenta de los precios que manejan por el servicio que van desde los mil 500 pesos con un masaje relajante, los mil 800 pesos que incluyen masaje y un servicio oral, hasta los 2 mil pesos.

“Primero te dicen qué es el masaje y luego las mismas señoritas allí prácticamente te dicen, descaradamente, que qué servicio adicional vas a requerir y pues tú escoges la opción y listo”.

Durante esta pandemia el sitio ya fue clausurado el 16 de junio por la Secretaría de Salud, cuentan los locatarios, pero una semana después les levantaron los sellos.

“Obviamente no tiene ninguna medida de salubridad, ni de Protección Civil; no manejan ni tapabocas, ni nada por el estilo. Es un lugar insalubre, peligroso y pues no cumple con ninguna medida de sanidad”, mencionó el informante.

“Lo que nosotros supimos es que se hicieron las inspecciones y prácticamente en unas horas, ya estaban operando de nueva cuenta. Al parecer los clausuraron y los volvieron a abrir, entonces, ya los locatarios no sabemos qué hacer, la autoridad no nos ‘pela’, como dicen, no nos hace caso”.

Según fotografías que los locatarios compartieron del sitio, en el lugar aparecen un par de diplomas que se otorgaron en el “3er. Congreso Internacional y Exposición SPA Médica y Micropigmentación”.

En su sitio en Facebook anuncian que el negocio ofrece otros servicios como microcirugías estéticas y masajes.

En la página del negocio sucursal San Agustín afirman que son “una clínica de rehabilitación y fisioterapia con técnicas de descarga y técnicas orientales”.