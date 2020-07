Club de striptease de San Antonio por covid-19 da shows ‘drive thru’ para que nadie baje de sus autos

La pandemia de coronavirus obligan a buscar nuevas formas de actividad económica y comercial en todos los sectores. Conoce lo que pasó en este club de striptease de San Antonio, Texas

Un ejemplo es el club de striptease San Antonio Men’s Club de San Antonio (Texas, Estados Unidos), que organizó un espectáculo en un aparcamiento, en el que los clientes no bajaban de sus coches, según informa Newsweek.

Albert Cortez, gerente del local, señaló que la iniciativa partió de los empleados, tanto strippers como personal del local.

Pese a que en Estados Unidos las restricciones han sido siempre más laxas que en Europa, “el club ha estado mucho tiempo cerrado y seguirá estándolo.

Estos eventos son la única forma de ganar un poco de dinero“. Cortez señaló que el evento tuvo bien rendimiento económico.

El mismo duró tres días, y Cortez señaló que programarán más próximamente. No es primer espectáculo de este tipo que se programa en los Estados Unidos durante la pandemia.

