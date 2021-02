Clubhouse; la nueva red social que está causando sensación

Hay un chico nuevo en las redes sociales y está causando un gran alboroto. La aplicación Clubhouse, que tiene menos de un año (11 meses), está valorada en mil millones de dólares, y los capitalistas de riesgo se están apresurando a invertir.

Clubhouse es una plataforma social construida sobre el concepto de “chat de audio directo”, con conversaciones de voz efímeras en tiempo real que cualquier usuario puede escuchar y nadie puede grabar. La aplicación, que sólo puede descargarse a través de invitación, reúne ya una legión de admiradores de alto perfil –Elon Musk, Mark Zuckerberg, entre otros- y 8 millones de descargas, según el último reporte de la firma App Annie.

La pandemia de coronavirus en el mundo pudo crear las condiciones ideales para que Clubhouse prosperará: personas aisladas por confinamientos o preocupaciones sanitarias, desesperadas por una conexión social. Hasta entonces, las redes sociales basadas en texto eran adecuadas en la medida de lo posible, pero la voz es una alternativa natural. Después de una reciente inyección de efectivo, Clubhouse planea expandirse y eso ha aumentado el interés hacia la plataforma.

Los usuarios pueden seguir a otros usuarios o temas de interés, así como unirse a “clubes” temáticos. Luego tienen acceso a una selección de salas de chat que se enfocan en diferentes temas, muchos de los cuales están muy sintonizados con el “espíritu de la época”.

Hay salas de todos los tamaños, algunas tienen solo algunas personas charlando informalmente. Otras pueden contener cientos o incluso miles de personas que escuchan a un panel de expertos, tal vez un político, una celebridad o un líder empresarial.

Los demás usuarios en la sala son visibles y puede abrir sus perfiles, con una lista de a quién siguen. El algoritmo de la aplicación Clubhouse tiene todo esto en cuenta al ofrecer opciones de contenido.

Si quieres comentar algo, levantas la mano y el propietario de la sala podrá concederte los privilegios para hablar. Incluso puedes aplaudir a un orador haciendo clic rápidamente en el botón silenciar / reactivar. Todo esto sucede solo en audio. En el mejor de los casos, es como escuchar a escondidas una conversación fascinante, con la capacidad de unirte si tienes algo que comentar.

Una de las razones por las que Clubhouse está demostrando ser tan popular es que el audio puede resultar mucho más íntimo y “en vivo” que las redes sociales basadas en texto. La gente a menudo prefiere hablar y escuchar en lugar de usar un teclado.

En su corta vida, Clubhouse se ha ganado un prestigio social envidiable. En la actualidad, la única forma de acceder a la aplicación es ser invitado por un usuario existente. Desde su popularidad inicial entre los inversores de Silicon Valley, Clubhouse ha atraído a un número impresionante de figuras públicas, como Oprah Winfrey y Drake. También encontrarás expertos con un conocimiento profundo de los temas políticos y económicos, y celebridades hablando sobre sus últimos proyectos.

Los usuarios conocidos han sido una gran atracción de la plataforma, y la relativa escasez de invitaciones se ha sumado a una sensación de exclusividad. Las salas de Clubhouse son temporales, cuando termina la reunión, la sala desaparece y cualquier discusión se pierde para siempre, y no es posible grabar la discusión.

Multitasking at its best 🤣 https://t.co/YCvp54b5VT

La naturaleza temporal de las salas puede ayudar a detener la formación de “cámaras de eco en las redes sociales”, donde las personas sólo están expuestas a aquellos con quienes ya están de acuerdo.

Con la membresía sólo por invitación, al menos por ahora, hay dos formas de unirse. La primera es por invitación personal de un amigo que ya es miembro. De lo contrario, puedes descargar la aplicación y reservar un nombre de usuario para estar en la lista de espera. Si haces esto, cualquier persona que conozca que ya sea miembro podría recibir una notificación y, si eso sucede, es posible que te dejen entrar.

Actualmente, Clubhouse sólo está disponible en dispositivos Apple. La firma ha manifestado su intención de lanzar una versión de Android en un futuro próximo.

La plataforma social obtuvo recientemente una nueva ronda de financiación de 100 millones de dólares. Los planes para el futuro incluyen abrirse al público en general y permitir que se pague a los creadores de contenido.

La firma está considerando tres tipos de generación de ingresos: propinas, venta de boletos y suscripciones. Aún no se ha decidido cómo se integrará todo esto.

Su base de usuarios a inicios de febrero era de alrededor de 6 millones, y probablemente verá un crecimiento exponencial.

La historia de la innovación está marcada por personas que establecen conexiones fortuitas, conocer a la persona adecuada en el momento adecuado de una manera no planificada. Estas conexiones no se pueden realizar a pedido, pero se pueden crear las condiciones adecuadas para que sucedan de forma espontánea.

Las reglas de la aplicación intentan garantizar que las conversaciones sean efectivamente extraoficiales: No puede transcribir, grabar o reproducir y / o compartir información obtenida en Clubhouse sin permiso previo.

Esto fomenta la espontaneidad y las charlas relajadas e informales, pero los críticos dicen que también deja espacio para la misoginia y el racismo. A medida que la red de Clubhouse crece, enfrentará desafíos en torno a la transparencia y la moderación del contenido, como los que enfrentan Facebook y YouTube.

Las redes basadas en voz, como Clubhouse y la nueva función Spaces de Twitter, son adecuadas para crear las condiciones óptimas para que se establezcan esas conexiones fortuitas, para bien o para mal.

Una invitación del líder de Tesla, Elon Musk, para que el presidente ruso Vladimir Putin converse con él en Clubhouse podría ser algo “muy interesante”, dijo el Kremlin el lunes pasado.

.@KremlinRussia_E would you like join me for a conversation on Clubhouse?

— Elon Musk (@elonmusk) February 13, 2021