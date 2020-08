Cobra Estado 4 mil por prueba de Covid

Compartir esta publicación













Todos aquellos sospechosos de Covid-19 referidos por personal médico de la Secretaría de Salud no deben pagar por la prueba PCR para confirmar o descartar el coronavirus, pero si a pesar de no contar con síntomas severos usted quiere realizarse la prueba en organismos oficiales, ya puede hacerlo, pero le costará 4 mil pesos -que irán a las arcas estatales-, cantidad que no está al alcance de todos y es incluso más caro que algunos particulares.

“El costo que tiene la prueba de PCR para quien la viene a solicitar en for-ma espontánea por haberse realizado una prueba rápida y requiere de confirmar si realmente tiene la enfermedad en forma privada, por decirlo así, tiene un costo de 4 mil pesos”, informó Oscar González Arrambide, jefe de la Jurisdicción Sanitaria.

Indicó que esta es una instrucción de la Secretaría de Salud para aplicar la prueba.

“Existe un convenio a través de las maquiladoras con la Subsecretaría de Desarrollo Económico que para 25 muestras de los empleados pagaron 30 mil pesos a Finanzas del Estado”, mencionó.

Detalló que la forma en la que se trabaja es la siguiente: el paciente solicita la prueba de PCR, se le extiende un documento en el que aparece a nombre de a quién se va hacer el depósito, el número de cuenta de la Secretaría de Finanzas del Estado, pagan al banco, y regresan a la Jurisdicción, en donde se saca copia de este depósito y se procede a la prueba.

Existen otras opciones por la vía particular, cada una con sus pros y contras, porque si no son realizadas en tiempo y forma les darán falsos negativos.

Recuerde que para que el examen sea efectivo, debe practicarse al menos en el séptimo día del contagio o máximo al decimocuarto, para que el resultado sea confiable.

En el caso de las pruebas rápidas, al duodécimo para que pueda estar elevada la IgM, que es la que demuestra la enfermedad aguda y la IgG, se eleva al decimoquinto día de estar enfermo.

“De tal forma que si el paciente se toma la muestra porque estuvo platicando con alguien y supo que es positivo y tiene cuatro días de evolución, al hacerla le va salir negativa, y viene con nosotros tratando de confirmar si está o no infectado, pero están en tiempo, considerando que la evolución del virus es de ocho días, es mejor esperar a que presente una sintomatología y concuerde, para que podamos seguir el protocolo y tomar la muestra”, explicó.

