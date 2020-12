Cobra Sida 17 vidas en NLD

Compartir esta publicación













Rosa, de 38 años, es una de las 800 personas en Nuevo Laredo que viven con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). Fue contagiada por su pareja y se enteró al dar a luz; desde entonces han pasado dos años y lo que más lamenta es que su bebé podría manifestarlo en cualquier momento, ya que no recibió tratamiento profiláctico.

A diferencia de ella, 17 personas no lograron salvar sus vidas, ya que cuando fueron diagnosticados era demasiado tarde; mientras que el año pasado fallecieron 22.

“Fue difícil saber que tengo que aprender a vivir con VIH, sólo espero que mi bebé no desarrolle la enfermedad, yo le pido a las mujeres a no confiarse y exigir a su pareja el uso del preservativo, sobre todo cuando tengamos sospecha de que algo no anda bien”, dijo Rosa.

De los 800 con VIH, 345 pertenecen al Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en Sida e Infecciones de Trasmisión Sexual; 339 al IMSS, de los cuales 52 son de nuevo ingreso, el resto ISSSTE, entre otras coberturas sociales.

Hoy en el Día Mundial de la Lucha contra el VIH y Sida, se busca hacer conciencia entre la población para evitar que más personas sigan contagiándose, sobre todo entre los jóvenes de 18 y 20 años entre los que ha habido varios casos cuando, antes era en personas de 30 en adelante.

“En lo que va de este año se han ingresado a 79 pacientes, 52 de ellos durante este 2020, entre ellos jóvenes de 18 y 20 años, situación que no se había visto en años, esto era poco común, casi siempre era en jovencitas embarazadas; y este año sí hemos detectado ya varios casos, cuando antes se veía más en personas de 30 a 50 años, de ahí de 60 en adelante, incluso en más de 70 años”, expresó Juan Francisco Ortiz Brizuela, director de Capasits.

Dijo que hay cuatro menores cuyas madres no se percataron de que eran portadoras del virus hasta después del parto, y no alcanzaron a llevar el proceso adecuado para evitar el contagio.

Otros 14 menores son monitoreados por el Capasits (Centro Ambulatorio para la Atención del Sida y otras Infecciones de Transmisión Sexual) al ser hijos de madres positivas de VIH; cuatro serán dados de alta en las siguientes semanas al cumplir con todo su desarrollo normal, sin presentar cargas virales durante su monitoreo de 24 meses.

“Tenemos cuatro menores con esta enfermedad bajo control, una de ellas está entre los 12 años; a ella la tenemos desde pequeña; los otros dos son sexo masculino de 8 años y una pequeña de un año y medio”, precisó Ortiz Brizuela.