Así luce la Coca Cola con el nuevo etiquetado ‘anti obesidad’

A través de redes sociales se ha difundido cómo luce una lata de Coca Cola con el nuevo etiquetado.

La Coca Cola tiene las advertencias de “exceso de calorías” y “exceso de azúcares”, además de que se establece que no es recomendable en niños.

En la lata de la Coca-resaltan las advertencias de “exceso de calorías” y “exceso de azúcares“, así como que “contiene edulcorantes, no recomendables en niños” y “contiene cafeína, evitar en niños”:

El pasado 19 de julio, el subsecretario Hugo López-Gatell calificó a este refresco como “veneno embotellado”, lo cual provocó una airada reacción de la industria refresquera que consideró que se le está “estigmatizando” y “satanizando”.

Otros productos con nuevo etiquetado

Aunque deberá aplicarse de forma generalizada hasta el 1 de octubre, el nuevo etiquetado ya se puede ver en algunos productos, de acuerdo con imágenes que han difundido usuarios en Twitter.

En marzo pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación la modificación a la Norma Oficial Mexicana 051, sobre el etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas, gracias a la cual comenzarán a verse sellos para advertir al público sobre exceso de grasas saturadas, trans, azúcares, sodio y calorías.

TE PUEDE INTERESAR: Nuevo etiquetado llega a los supermercados; Así se ven los productos

De esta forma se obligó a la industria a colocar sellos negros de advertencia así como las frases “contiene cafeína”, “evitar en niños” y “contiene edulcorantes”.

Aquí otros productos en los que ya se pueden ver el nuevo etiquetado:

De acuerdo con El Poder del Consumidor, el objetivo es brindar al consumidor final información comercial y sanitaria sobre el contenido de nutrimentos críticos e ingredientes que representan un riesgo para la salud en los productos preenvasados. Esto, por medio de un etiquetado claro, veraz y fácil de entender.

This is how #cocacola looks with the new Mexican food #warninglabels 🛑🥤

Now it’s easy to know this product has excess calories and sugar; it also informs it should NOT be consumed by children since it has non-caloric sweetners and caffeine. #Junkfood #obesity #sodakills pic.twitter.com/qhjrXLxA40

— Dr. Simón Barquera, MD, MS, PhD (@SBarquera) August 9, 2020