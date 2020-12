Coche bomba en Nashville: identifican a presunto responsable

La Policía de Nasvhille, Tennessee, identificó este domingo al responsable del coche bomba que estalló el viernes, día de Navidad, en el centro la ciudad como Anthony Quinn Warner, de 63 años y vecino de Antioch, también en Tennessee. Warner habría fallecido en la explosión, que causó solo tres víctimas que tienen heridas leves.

El jefe de la Policía de Nashville, John Drake, en conferencia de prensa explicó que “podría haber varios sospechosos más” en relación a este incidente.

La Policía Federal estadounidense, el FBI, está trabajando en el caso y espera ya los resultados de las pruebas de ADN para confirmar que los restos hallados en la autocaravana son los de Warner. Además, están registrando el domicilio del sospechoso, informa CNN.

Warner obtuvo un permiso de manipulación de explosivos en noviembre de 2013, pero caducó en noviembre de 2016, según los registros públicos. Entre 1993 y 1998 fue instalador de alarmas con licencia.

Las autoridades destacaron que los daños personales podrían haber sido mucho mayores de no ser por la rápida respuesta de seis policías que evacuaron la zona a raíz de un aviso grabado que se emitía desde la propia autocaravana alertando de que el vehículo haría explosión en cuestión de minutos.

BREAKING: Law enforcement is now announcing that Anthony Warner, 63, of Bakertown Rd, is the man believed responsible for Friday's explosion. He perished in the blast. No one else is presently believed to have been involved. Thank you to our federal & state partners. pic.twitter.com/PwMa1MwHvd

— Metro Nashville PD (@MNPDNashville) December 27, 2020