Captan cocodrilo gigante en campo de golf en Florida (VIDEO)

ESTADOS UNIDOS.- Las fuertes lluvias que se hicieron sentir en Florida causaron fuertes inundaciones y provocaron un avistamiento poco usual en el Valencia Golf and Country Club, por lo general resulta comprobable que tras la tormenta llega la calma, pero no en este caso. Un video que ya es viral en Twitter muestra el momento en que un cocodrilo gigante pasea por un campo de golf en Florida, Estados Unidos.

El cocodrilo gigante fue captado este jueves 12 de noviembre, cuando los lugareños de la zona reportaron la presencia del cocodrilo y aseguran que se debió al paso del huracán ‘Eta’, aunque la realidad es que también confiesan que no es inusual ver a este tipo de animales por allí.

HOLY GATOR🐊: take a look at this massive gator walking through Valencia Golf Course in Naples. He looks like he belongs in Jurassic park!

📸: Tyler Stolting pic.twitter.com/skr3Du9EBQ

— Nicolette Perdomo (@NickiPerdomo) November 12, 2020