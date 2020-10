Coepris advierte sobre falsos sanitizadores en zona sur de Tamaulipas

Compartir esta publicación













La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) exhorta a la población a no dejarse engañar por falsos inspectores de salud que acuden a domicilios y negocios de esta zona sur, para bajo el argumento de realizar trabajos de desinfección, ingresar a las instalaciones y cometer actos delictivos.

Lo anterior, luego de que en las últimas semanas, Coepris Jurisdicción Tampico-Madero, ha recibido diversas llamadas de encargados de negocios quienes buscan confirmar si esta instancia realizó el envío de brigadas a sus instalaciones para sanitizar sus espacios, como parte de las nuevas normas sanitarias obligatorias que se deben de seguir, servicio, que no brinda la dependencia.

“Hemos tenido llamadas de negocios, principalmente, que nos preguntan si les enviamos gente para desinfectar, desde hace quince días, nosotros les explicamos que no hacemos ese tipo de acciones, nosotros no estamos sanitizando establecimientos fijos, no lo hacemos, exhortamos que no se dejen engañar, porque no estamos trabajando de esa manera” señaló Luis Moncada Moncada, responsable jurisdiccional.

Sobre las acciones que se siguen en el domicilio, explicó, que si bien durante los meses críticos de la pandemia llegaron a visitar residencias de personas recuperadas de Covid-19, detalló, que fueron servicios a solicitud de las mismas familias de los pacientes, descartando acudir de manera sorpresiva o por su propia cuenta, ya que es la propia población la que se debe de ponerse en contacto con la Coepris para que sus brigadas acudan a desinfectar.

“Ya no estamos haciendo el servicio de sanitización en casas, es un servicio que habíamos estado brindando, pero como se ha tenido un decremento muy marcado de casos, ya no nos han estado solicitando, así que ha bajado mucho este servicio, además, de que no se da obligatorio, es con una agenda programada” añadió Moncada Moncada.

Finalmente pidió a la población no dejar ingresar a personas que se presenten para sanitizar, ya que ninguna dependencia de salud brinda este servicio, las acciones de limpieza que por decreto se han estipulado en esta Fase II de la Nueva Normalidad, deben de ser costeadas por la misma empresa del sector que sea, la desinfección que realiza el personal de salud es exclusivamente en espacios y dependencias públicas.

“Exhortarle a la población que no se deje engañar, es muy importante que tengan en mente que Coepris no hace ese tipo de acciones, no estamos recorriendo negocios ni estamos visitando domicilios, no estamos enviando a nadie a desinfectar, no lo hacemos”, relató. A fin de que la población no se exponga a acciones que pongan en riesgo su integridad.