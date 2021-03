Cofepris alerta sobre el uso del medicamento “Napabeltan”; niega que lo distribuya el Insabi

Cofepris alertó sobre el uso del medicamento Napabeltan, que tiene como sustancia activa el nafamostat y que no cuenta con autorización para su importación y comercialización en México.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios este sábado señaló que cualquier producto identificado de esta manera “con etiquetado en un idioma diferente al español, que sea comercializado como tratamiento para el coronavirus, constituye un riesgo para la salud por ser de dudosa procedencia”

Cofepris, recibió información vía redes sociales sobre el uso del Napabeltan. En caso de que sea proporcionado o vendido para combatir el coronavirus, no se deberá adquirir o aplicar ya que por el momento, el país no ha autorizado su uso.

“En caso de que el medicamento fuera autorizado por la Comisión de Autorización Sanitaria de la Cofepris, se informará al público de manera ágil y transparente”, indicó.

Se hizo también un llamado a la población para que si conoce algún establecimiento:

-Hospital

-Consultorio médico

-Farmacia o cualquier otro punto de venta

Se realice la denuncia sanitaria en la siguiente página: https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/denuncias-sanitarias

