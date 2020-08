Colapsa Zoom, presenta fallas a nivel mundial en día de regreso a clases

El servicio de videoconferencia de Zoom está funcionando con problemas en Estados Unidos, Europa y América Latina. Esta dificultad surge en medio del reinicio de clases en algunas regiones. Y como se sabe, la plataforma es muy utilizada para dictar clases virtuales, así como hacer reuniones laborales.

De acuerdo con los reportes de usuarios recopilados por DownDetector, se vienen experimentando una caída en el servicio en las última hora. Los usuarios reportan problemas al iniciar sesión en el servicio

Por lo que se puede ver en ese sitio, la falla afecta principalmente la costa este de los Estados Unidos, así como el Reino Unido, algunas regiones de Francia y otros países de Europa.

TE PUEDE INTERESAR: Aprende En Casa II: canales y horarios para Bachillerato 24 de agosto

Por su parte, Zoom también reconoció la interrupción en su página de informe de estado.

“Hemos recibido informes de usuarios que no pueden visitar el sitio web de Zoom (zoom.us) y no pueden iniciar y unirse a las reuniones y seminarios web de Zoom.

TE PUEDE INTERESAR: Declara AMLO inicio de ciclo escolar a distancia con Aprende en Casa 2

Actualmente estamos investigando y proporcionaremos actualizaciones a medida que las tengamos”, informó la compañía.

Si tienes problemas y necesitas realizar una videollamada para el trabajo o la escuela puedes usar Google Meet o Skype como 2 alternativas igual de completas y populares.

#Zoom, el primer día de clases.

Another given Monday in 2020. pic.twitter.com/HmYpY1pcgc

— Fede (@juarexfede) August 24, 2020