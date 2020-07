5 colonias de Nuevo Laredo con más contagios de Covid-19 hoy 16 de julio

Compartir esta publicación













El coronavirus sigue su avance en Nuevo Laredo. Los casos por contagio han ido en aumento gradual y cada día se reportan más. A través de la cuenta oficial en redes sociales (@Gob_NuevoLaredo), las autoridades compartieron las últimas cifras actualizadas al día de ayer.

El número de positivos aumentó a 1103, siendo 20 más que los registrados el 14 de julio. En cuanto a las defunciones hubieron tres personas más que lamentablemente perdieron la vida a causa de esta nueva sepa, sumando ya 93 muertos en lo que va del año.

Mientras que a nivel estatal, el Gobierno de Tamaulipas indicó que las cifras oficiales son: 11,189 positivos acumulados, de los cuales 5,526 se han recuperado y 742 han fallecido.

El gobernador del estado, Francisco García Cabeza de Vaca, contrajo el coronavirus hace unas semanas. Sin embargo, el día de ayer comunicó que le fueron entregados resultados negativos de una nueva prueba de COVID-19 a la que se sometió y levantará el confinamiento que mantenía. “Esta tarde me fueron entregados los resultados de una nueva prueba de #COVID19 que me practiqué; GAD la prueba de PCR dio negativo. A partir de hoy mismo levanto el aislamiento al que me sometí. Agradezco a todas las personas que estuvieron pendiente de mi estado de salud”, publicó en su cuenta de Twitter @fgcabezadevaca.

Colonias de Nuevo Laredo con más casos de Covid-19

Centro – 71 casos

Villas de San Miguel– 41 casos

Infonavit Fundadores – 40 casos

Los Fresnos – 39 casos

Cuartel Militar – 33 casos

Las Torres – 30 casos

San Rafael – 30 casos

Buenavista – 30 casos

Madero – 28 casos

Viveros – 27 casos

Colonias del Sur – 24 casos

Identifica tu colonia en el siguiente mapa. Aquí puedes ver la cantidad de contagiados en tu zona



