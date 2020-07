Colonias de Nuevo Laredo con más contagios de Covid-19 hoy 31 de julio

View this post on Instagram

Al 30 de julio de 2020, la cifra oficial de COVID-19 en #Tamaulipas es: 16,313 confirmados, de los cuales 9,077 se han recuperado y 984 han fallecido. En #México hasta el día de hoy se han confirmado 416,179 casos y 46,000 defunciones por COVID-19. A #NivelMundial se han reportado 16,812,755 casos confirmados (253,793 casos nuevos) y 662,095 defunciones (5,999 nuevas defunciones). https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/567086/Comunicado_Tecnico_Diario_COVID-19_2020.07.30.pdf #NoEvadasLaRealidad #QuédateEnCasa #PorTuSaludViveMás #TiempoDeTodos #Prevención #CoronavirusMx #MeInformoYMeCuido #CuídateTú #CuidaALosTuyos