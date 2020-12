Colonias del Poniente, años en el total olvido

Compartir esta publicación













Para los ciudadanos del extremo poniente de Nuevo Laredo, sus colonias son “las olvidadas” por el gobierno municipal. Allá, los baches y las fugas de agua potable y drenaje duran meses y hasta años sin atenderse, a pesar de las promesas del alcalde.

“Nosotros somos ‘Los Olvidados’ de Nuevo Laredo, acá no llegan los regidores, acá no llegan los servicios de mantenimiento… ah, pero ya los veremos en las campañas, porque ahí sí son muy buenos prometiendo y el resto del año ya no existimos para ellos”, expresó doña Olga González, quien tiene años solicitando alumbrado público para su cuadra, en Los Olivos.

Ésta no es la única colonia que ha padecido el olvido del ayuntamiento, un claro ejemplo de promesas que no se cumplieron, es en Villas de San Miguel, donde las vialidades van en deterioro, pese a las adecuaciones que se hicieron justo en el bulevar principal, el resto de las calles continúan en mal estado, baches y fugas es el retrato diario para quienes viven en ese sector.

El 2 de noviembre del 2018, Enrique Rivas Cuéllar, prometió que no saldría de Villas hasta pavimentar, sin embargo existen muchas vialidades con la falta de este servicio municipal.

En la colonia Valles de Anáhuac, vecinos constantemente reportan fugas de agua, pasan los meses y no son atendidas.

La avenida principal, Quinta Avenida y Calle 21, lejos de ser una calle de concreto, su imagen es que sólo se le ha vertido caliche.

“Tenemos una fuga de agua desde hace meses, ya la reportamos, pero no han venido a solucionar el problema, la calle huele horrible y el agua brota de la alcantarilla”, expresó don Víctor Alvarado.

En esas mismas condiciones, se encuentran la mayoría de las colonias en el sector poniente, Colorines, El Campanario, Nueva Victoria, entre otras, padeciendo múltiples necesidad de servicios prestados por el gobierno municipal o Comapa como la pavimentación o repavimentación de calles, fugas de agua, drenajes colapsados, falta de alumbrado público entre otros.