Reflejan colonias de Nuevo Laredo olvido e ineficiencia

Entre calles destrozadas y llenas de aguas residuales provocadas por las fugas, es como viven vecinos de diversas colonias.

Como inaceptable señalan la labor del gobierno municipal en el crecimiento de la ciudad: calles dañadas, bacheo deficiente, aguas residuales brotando por doquier, entre otros problemas; nunca han sido solucionados en múltiples colonias locales que no avanzan, sino todo lo contrario.

Los problemas no son de hace meses, llevan años sin ser atendidos, señalan los vecinos, la carencia de inversión se ve reflejada en toda la ciudad, y las peticiones han sido ignoradas.

Colonias como Villas del Sol, Villas de San Miguel, El Campanario, Voluntad y Trabajo, Lomas del Río, Bertha del Avellano, Los Olivos, entre otras, han sido de las más afectadas, pero han tenido que acostumbrarse, ya que muchos a pesar de las súplicas el caso siempre ha sido omiso.

“Llevo años viendo estas calles llenas de agua sucia, esto no es de este año, es siempre, nunca han acabado con este problema, a uno le toca acostumbrarse al mal olor y a los pozos de agua que provocan infecciones de todo tipo, porque los gobernantes sólo se enriquecen ellos, al pueblo sólo lo miran en tiempos de elecciones, pero del resto nada”, explicó Matilde, vecina de Lomas del Río.

Adentrarse en las colonias es toparse con la ineficiencia de las autoridades en Nuevo Laredo, pues si se mira en retrospectiva, los problemas que pertenecen a autoridades públicas no han mejorado, por el contrario han empeorado.

“Es un circo esta administración, ahora que ya va de salida pretenden bachear por todos lados, haciendo un caos en las vialidades a toda hora, pero si usted se da cuenta, es un trabajo hasta mal hecho porque esos baches no tardan ni tres meses para volver a deteriorarse”, resaltó Juan Antonio, residente de la colonia Villas del Sol, quien además precisó que alrededor de las conocidas Casas Geo, padecen un problema sin fin, pues hoy gran parte de sus calles están llenas de agua que brotan por temporadas.

“Tenemos nuestro propio lago dentro de la colonia, gracias a nuestro líder presidencial”, agregó de manera irónica.

Mientras tanto, en Villas de San Miguel, a pesar de la promesa realizada por parte del presidente en licencia Enrique Rivas, de no salir de la colonia hasta no quedar arreglada en su totalidad, la realidad es otra, pues aún no se ha visto mejoramiento.

