Colonias de Nuevo Laredo con más casos de covid-19 hoy 11 de agosto

Cada día el mapa de contagios se actualiza con nuevos casos de covid-19 en las colonias de Nuevo Laredo.

Las autoridades sanitarias continúan recomendando a la población a quedarse en casa y mantener la sana distancia en lugares públicos para seguir duplicando el número de infecciones en las distintas colonias o sectores de la población.

Las muertes por coronavirus covi-19 en Nuevo Laredo han aumentado considerablemente, ya suman mil 835 en el transcurso de la pandemia en la ciudad.

Del total de positivos en la localidad, reveló la Secretaría de Salud en Tamaulipas, el 69.3% (mil 273) ya se consideran recuperados, 19.8% (365) aún tienen el virus y representan un riesgo de contagio,mientras que un 10.7% (197) de los diagnosticados oficialmente ha perdido la vida por causas atribuibles al coronavirus.

Hasta ahora, el personal médico y de enfermería abarca el 1% de los contagios, los estudiantes el 5%, militares, 4% y el sector maquilador el 7%, los positivos, el resto corresponde a otros segmentos y orígenes de contagio diversos.

Los últimos (39) contagios corresponden a 23 mujeres y 16 hombres en un rango de edades de 19 a 79 años.

En cuanto a las colonias con más contagios está el Sector Centro con 110 casos, Villas de San Miguel con 78, Infonavit, 78, Buena Vista 53, Colonia Guerrero 49, Colinas del Sur 46.

Aquí el MAPA completo de colonias con casos de coronavirus en Nuevo Laredo.

Y en Laredo, Texas

#CityofLaredo #COVID19Update 8/10 As of 12pm – 22,185 people have been tested; 8,262 are positive (4,592 active); 12,822 are negative; 1,101 are pending; 3,496 have recovered (est.); & 174 have died. 179 are hospitalized (68 in ICU)

For more information https://t.co/hRQHb5SCMF pic.twitter.com/FcZFT2Tde4

— City of Laredo (@cityoflaredo) August 10, 2020