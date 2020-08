Colonias de Nuevo Laredo con más casos de covid-19 hoy 12 de agosto

Cada día el mapa de contagios se actualiza con nuevos casos de covid-19 en las colonias de Nuevo Laredo.

La Secretaría de Salud de Tamaulipas dio a conocer la muerte de personas en Nuevo Laredo por causas atribuibles al Covid-19, para superar de esta manera las 203 defunciones por esta causa.

En el mismo reporte la SST reveló 12 nuevos contagios en seis mujeres de 40, 47, 48, 51, 57 y 62 años y también seis hombres de 26, 50, 54 dos de 57 y 74 años.Con las cifras anteriores suman mil 847 positivos en la ciudad, de los cuales mil 299 ya se recuperaron y 345 tienen el virus activo y representan un riesgo de contagio.

En cuanto a las colonias con más contagios está el Sector Centro con 110 casos, Villas de San Miguel con 78, Infonavit 78, Buena Vista 55, Colonia Guerrero 49, Colinas del Sur 46, Las Torres 44.

Aquí el MAPA completo de colonias con casos de coronavirus en Nuevo Laredo.

LAREDO TEXAS

En Laredo, Texas ayer se estableció un nuevo récord de contagios en un día con 374, superando los 298 del 6 de agosto.

