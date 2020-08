Columna Cívica desmiente a gobernador Cabeza de Vaca y lo exhiben

Compartir esta publicación













Pobladores del municipio de Hidalgo, Tamaulipas desmintieron y exhibieron al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca quien los acusó de ser delincuente dentro de la pasada reunión de la CONAGO en San Luis Potosí.

Cabeza de Vaca aseguro que el subsecretario de Gobierno, Ricardo Peralta había sostenido una reunión con el supuesto grupo denominado “Columna Armada”, el cual, dijo estaba integrado por delincuentes, sin embargo esto fue desmentido por habitantes de Hidalgo, quienes fueron los que se reunieron con el funcionario federal.

“Yo presidí un evento de más de 10 mil personas, no había ningún delincuente sino que era la población que se reunía porque el sub secretario traía una serie de propuestas relativas a la instalación de maquiladoras en nuestra región.

Muy cuestionable la postura del gobernador en cuanto se reunió con delincuentes, porque nos llegan a tachar de delincuentes cuando la verdad nosotros tenemos más de 10 años de estarnos defendiendo en esta región de los ataques de las bandas criminales”, comentó Octavio Leal Moncada, poblador del lugar.

Leal Moncada además exhibió la incongruencia del gobernador ya que en la región hay un grupo criminal de asaltantes llamado la “Gavilla Buenavista” que cuentan con ordenes de aprehensión y el gobierno del estado no las ha ejecutado.

Además dijo que cuando Cabeza de Vaca estaba en campaña para la gubernatura, también se reunió con ellos para solicitarles su apoyo, por lo que cuestionó como en ese entonces no se refirió a ellos cono delincuentes.

“Muy cuestionable la postura del gobernador en razón de lo siguiente, cuando se inicia la campaña a la gubernatura, conmigo se reúne personalmente el ingeniero César Verastegui para organizarle la campaña al gobernador.

El gobernador es recibido en nuestro pueblo por toda la población… nosotros no nos reunimos una ni dos veces con el ingeniero Verastegui, muchas veces nos hemos reunido con ellos y muchas veces nos hemos reunido con Kiko Elizondo, quien fue presidente del comité de estatal del PAN”, afirmó Leal Moncada.

También aseguró que el actual senador Ismael García Cabeza de Vaca, hermano del gobernador, también se reunió con este grupo para solicitar su apoyo y ahora les ha dado la espalda y hasta los acusa de ser delincuentes.

“Ahí no éramos criminales, ahí no éramos personas mal vistas, ahí no éramos deshonestos, éramos honestos… Entonces si se ha reunido con nosotros no puede él cuestionar que el licenciado Ricardo Peralta también se reúna con nosotros, ahí hay una estreches de raciocinio”, agregó.

Aseguró que después de ser utilizados para ganar la campaña de Cabeza de Vaca ahora padecen de persecución política y afirmó que incluso les han fabricado delitos por alzar la voz.

