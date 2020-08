Alertan por combinación ‘Flu-Covid’ en Laredo

LAREDO, TEXAS.- Las autoridades de salud en Laredo advirtieron sobre la peligrosidad de la combinación del virus del Covid-19 con el de Flu o influenza, ya que puede causar fatales estragos entre las personas de la tercera edad.

El Doctor Victor Trevino, Autoridad Médica en Laredo, alertó sobre el alto riesgo de muertes y de infecciones graves al llegar la temporada de “Flu” a partir del mes entrante, en especial si se combina con el Covid-19.

No sabemos la letalidad que podamos tener con la combinación de los dos virus que por sí solos son altamente mortales, afirmó.

El peligro es muy alto para personas mayores de 65 años, para quienes sufren de enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes y enfermedades cardiacas y pulmonares, dijo el galeno.

#CityofLaredo #COVID19Update 8/16 – As of 12pm – 25,687 people have been tested; 9,552 are positive (2,373 active); 15,085 are negative; 1,050 are pending; 6,986 have recovered (est.); & 193 have died. 178 are hospitalized (71 in ICU)

