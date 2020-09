Comerciantes de Laredo piden que ya se abran los puentes

Comerciantes del Centro de Laredo, Texas se reunieron para solicitar se abran ya los puentes internacionales a cruces no esenciales ya que las ventas no han sido favorables y sus negocios peligran.

La reunión en el primer cuadro de la ciudad, se realizó esta mañana y fue convocada por el congresista Henry Cuellar. En el evento participó también Gerry Schwebel deL IBC.

Los comerciantes Miguel Inclan y Edelmiro Martinez, quienes tienen sus negocios en el centro de la ciudad, consideran importante la presencia de compradores de México, mismos que tienen restringido el cruce por las normas sanitarias implementadas por el covid-19.

Argumentan que vienen las compras navideñas, que representan de los mejores ingresos del año y son los clientes de México, los que dejan una importante derrama económica.

La restricción de viajes a través de la frontera terrestre común fue anunciada por primera vez el 18 de marzo y se ha renovado cada mes. También ha incluido la frontera entre Estados Unidos y Canadá.

“La frontera no se podría abrir ahorita”, señaló Ebrard el mes pasado, “Tampoco sería lógico que ahorita lo cambiemos, entonces sería otro mes”.

El 21 de este mes culmina la restricción de cruce a viajeros no esenciales y hasta el momento no se ha anunciado que se extienda por otro mes más.

