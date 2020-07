VIDEO: Así se ve el cometa Neowise desde el espacio

Ver un cometa es uno de los eventos que hemos apreciado muchas veces en las películas y series, pero en la vida real, muy pocos lo han podido hacer. Ahora, tenemos la oportunidad de cumplir ese sueño, gracias al cometa Neowise.

La NASA ha lanzado en redes sociales una alerta para que millones de personas tengan la posibilidad de disfrutar de una vista sin igual y muy poco común. Además de compartir un video en el que muestra como este cuerpo del universo se ve desde el espacio. ¡Impresionante!

If you haven't checked out Neowise, the brightest comet to grace the Northern Hemisphere in decades, tonight's one of your last chances. You can spot the comet after sunset, below the Big Dipper.

But be warned: You probably won't get as good a view as the ISS

🎥: NASA pic.twitter.com/Gp3eCKrphP

— WIRED (@WIRED) July 22, 2020