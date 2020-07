Cometa Neowise podría ser visto en Nuevo Laredo desde este 22 de julio

“El Sol con su calor es como si encendiera al cometa y eso provoca que lo veamos con mayor luminosidad, es el momento en que está más caliente y a partir de ese momento, su vida es un poco impredecible, muchos de ellos (cometas) se fragmentan y no se llegan a ver bien en la Tierra o cuando se acercan no son tan brillantes. En este caso, el cometa Neowise no se desintegró y ha seguido acercándose a nosotros”

Gloria Delgado Inglada