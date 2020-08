Como Ave Fénix resurge socavón

Los socavones alrededor de la ciudad no han cesado

En mayo en el crucero de Anáhuac y Río Pánuco apareció repentinamente un socavón que se tragó un auto, de inmediato comenzó a ser reparado pero en los últimos días se volvió a generar el hundimiento, hoy la intersección fue cerrada de nuevo para repararse una vez más.

“Dicen que lo barato sale caro, si no lo arreglan bien a la primera, lo tienen que volver a hacer y eso cuesta doble, a los ciudadanos nos cuesta doble si es que no tiene garantía”, expresó Juan González, vecino de la colonia.

Los socavones alrededor de la ciudad no han cesado, incluso hay hundimientos que en vías principales llevan más de un año sin solucionarse, y mientras, las lluvias hacen que la situación empeore.

Además, mientras que el socavón presentado en la colonia Madero, desde la primera, segunda vez, y esta tercera, ha sido tratado de manera inmediata, en otras partes de la ciudad los múltiples hundimientos sólo han sido acordonados sin prestarles alguna solución que per-mita impedir sobre todo que ocurran accidentes futuros.

No sólo no se ha dado fin a la problemática, tampoco se le está dando un correcto arreglo a los hundimientos, pues no ha pasado más de dos meses en que se le dio fin a la obra, cuando ya comenzó a mostrar fallas que denotan un mal trabajo realizado y que muestra un ambiente sin garantías.