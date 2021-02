Cómo conducir con hielo para prevenir accidentes

Para el fin de semana el pronóstico de clima para Nuevo Laredo indica que el termómetro descenderá por abajo de los cero grados durante un par de días, lo que significa que en la región lleguen a producirse heladas. Es básico saber como conducir con hielo en caso de que éste se haga presente en las carreteras y caminos.

Hoy jueves en Forth Worth, Texas se produjo un terribles accidente donde se vieron involucrados 130 autos, más de 65 heridos y 6 muertos, hasta el momento. Saber qué hacer en caso de conducir bajo una helada es la diferencia para poder prevenir un accidente.

El frío trae la lluvia y la nieve y el hielo, y todo junto en la carretera se convierte en un peligro. Pero, de la misma forma que se puede conducir con niebla correctamente, también es posible conducir con hielo sin que el coche se salga de la carretera. Basta con seguir algunos consejos básicos.

Porque los movimientos bruscos son los principales enemigos del hielo. Estará bien reducir la velocidad antes de llegar a la zona congelada y no mover el volante ni pisar freno o acelerador buscando que el coche, simplemente, se deslice sobre la placa.

After seeing the massive car pile-up in Forth Worth, our fire chief, Shawn Snider, provides info on the challenges of driving on icy roads and how we can stay safe. pic.twitter.com/gBkeUHWQPA

