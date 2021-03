Cómo prevenir el suicidio en menores de edad

Con la pandemia creció la vulnerabilidad de la población. El encierro, el estrés y la crisis económica que ha generado la pandemia por coronavirus ha incrementado el suicidio en México y la población más joven, recientemente es la más vulnerable.

La adolescencia es un momento crucial en la vida de una persona, ya que de no tenerse apoyo o respaldo de la familia puede llevar al suicidio.

En este sentido, Eduardo Martínez Rangel, psiquiatra general en el Instituto Mexicano del Seguro Social, afirmó que la familia tiene mucho que ver con los suicidios, ya que cuando hay violencia o no se les presta la debida atención, ocurren este tipo de tragedias.

“La adolescencia causa angustia porque piensan qué va a ser de ellos, qué van a estudiar, de qué van a vivir, sus preferencias sexuales, muchas dudas se vienen a la mente durante este etapa, por ello es de vital importancia el acercamiento con los padres de familia, hay problemas cuando se la pasan peleando o no les hacen caso”.

Pide a los padres estar atento a los llamados de alerta por parte de los adolescentes que puede ser que dejen de comer, que cambien su forma de ser, que se aíslen en la computadora o celular, entre otras cosas. Afirmó que los trastornos mentales vienen desde la niñez, desde el trato con los padres, si la familia es unida o disfuncional, si les prestan atención o los ignoran, ya que es en esa edad donde forman su personalidad.

No es un tema solo de menores de edad Explicó que el suicidio no solo se presenta en menores, sino también en adultos y los trastornos que con mayor frecuencia se presentan es el trastorno bipolar y el de la personalidad emocionalmente inestable, que quiere decir que hay un problema grave.

“Hay quienes no toleran el estrés, algo que para cualquier persona es normal, para ellos es un martirio, no les gusta la frustración, por ejemplo cuando una relación no funciona y los dejan, piensan en suicidarse”.