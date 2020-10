¿Cómo rastrear tu boleta electoral en Texas si la enviaste por correo?

Seguirle el rastro a su boleta electoral en Texas siempre ha sido más fácil en teoría que en la práctica; pero eso ya cambió.

Los texanos ahora pueden ingresar su número de registro de elector u otros datos de identificación en un nuevo sitio web —txballot.org— creado por VoteAmerica, una organización de promoción del voto, y obtener el reporte más reciente de dónde se encuentra su boleta en el proceso de votar.

Los proponentes del voto postal este año han estado exhortando a los electores de todo el país a rastrear su boleta para asegurarse de que será contada.

Aunque tanto la Secretaría de Estado como los condados llevan un registro de esa información y la ponen a disposición del público, no ha sido fácil acceder a ella.

Para poder saber dónde está su boleta, el ciudadano necesita una computadora y un software que lee miles de líneas de datos en hojas de cálculo, o desplazarse por muchas páginas en un sitio web.

Un teléfono celular —no importa qué tan inteligente sea— no le servirá.

Texas doesn't have an online mail-in ballot tracker unlike most other states.

So we built it ourselves.

