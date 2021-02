Cómo recuperar las plantas después de las intensas heladas

Compartir esta publicación













Las recientes heladas registradas dejaron a su paso plantas y árboles congelados, prácticamente sin vida y es que el drástico frío tomó por sorpresa a todos que aunque hicieron el intento por protegerlos, no fue suficiente.

Y aunque no todas las especies de plantas pueden recuperarse, no se pierde nada en intentarlo.

Y es que basta un simple despiste unido a una noche demasiado fría para comprometer seriamente la salud de una planta. Un buen motivo para saber cómo recuperar una planta después de una helada para tratar, al menos, de ayudarla a recuperar su bienestar. Si bien es una tarea posible, tengámoslo claro: en ocasiones es simplemente imposible. Motivo suficiente para que, con el comienzo del frío, tomemos las precauciones necesarias para evitar llegar a este punto.

Cuando hablamos de recuperar una planta después de una helada, hemos de hacer una puntualización. No siempre es necesario que el termómetro caiga por debajo de cero para que una planta se hiele. Hay plantas a las que simplemente les afecta estar sometidas a temperaturas inferiores a las que pueden soportar. Por eso, es fundamental conocer a fondo los cuidados de cada una. Solo así podremos tomar las medidas adecuadas cuando el invierno comience a acercarse. Tampoco es el único escenario posible. Una planta también puede helarse si es demasiado joven.

Así, veamos algunos aspectos que hay que conocer para saber cómo recuperar una planta después de una helada.

Antes de saber qué pasos hemos de seguir para recuperar una planta después de una helada, es importante conocerlas a fondo. Saber de qué tipo de ellas estamos hablando nos permitirá saber si podemos recuperar una planta de una helada o no. Y no lo decimos en vano. Hay algunas que, ya sea por el tipo de fenómeno meteorológico que las provoca o por sus efectos sobre las plantas, es mejor prevenir.

Manta térmica para recuperar una planta después de una helada

Para evitar tener que recuperar una planta después de una helada, lo ideal es usar mantas térmicas de jardín. Descubre las características de esta

Tal y como descubriremos a continuación, hay algunas heladas que es imposible solucionar. Por eso, nada como tomar ciertas precauciones. En el caso de poder hacerlo, lo ideal es poner a cubierto nuestros tiestos desde antes de que termine el otoño. Tampoco está de más aplicar algún tipo de acolchado que proteja las raíces. En el caso de que sean plantas plantadas directamente en el suelo, es imprescindible simultanear el acolchado con una manta térmica de jardín o una funda térmica de protección. Una forma de mantener caliente nuestra planta por partida doble.

Pero más allá de la profilaxis, descubramos los tipos de heladas que existen viéndolas desde dos puntos de vista:

Son las que mejor podemos identificar, ya que dejan una fina capa de escarcha sobre el suelo y las plantas. Suelen darse cuando las temperaturas bajan y hay humedad en la atmósfera. Aunque solemos creer que son negativas, no es así. Es más: pueden ser incluso beneficiosas, ya que protegen el interior de la planta. Es increíble, pero el agua actúa como un anticongelante.

Cuando estemos ante una de ellas, es posible recuperar una planta después de una helada.

Cómo recuperar una planta después de una helada blanca

Las más perjudiciales para las plantas. De hecho, si nos encontramos ante una helada negra tendremos que abandonar cualquier intento de recuperar una planta después de una helada. En esta ocasión, no encontraremos esa escarcha blanca característica porque se han dado en ambientes con una humedad muy baja. Por esta razón, el frío seco afecta directamente al tejido interno de la planta.

Se puede identificar por las coloraciones oscuras casi negras en las plantas. Por desgracia, si nuestra planta presenta estas manchas no habrá posibilidad alguna de recuperarla.

Son las típicas heladas que suelen llegar con un frente frío, o una ola de frío polar. Su principal característica es que suelen estar acompañadas de viento de velocidad media. Son heladas que pueden ser sumamente destructivas.

b) Heladas de radiación

Están marcadas por la inversión térmica. Un fenómeno que se da cuando la temperatura aumenta a menor altitud. Se dan como consecuencia de un enfriamiento del suelo, que cede su calor a la atmósfera.

c) Heladas por evaporación

La amenaza que presentan este tipo de heladas es que los órganos vegetales se enfrían como consecuencia de la cesión de calor que la planta realiza. Sus efectos en las plantas son distintos según la estación del año:

Heladas de primavera: se dan cuando hay un descenso de la temperatura ambiente en un momento en el que las ramas están brotando.

Heladas de otoño: pueden interrumpir la formación de flores en los frutales o, incluso, la maduración de la fruta.

Heladas de invierno: junto con las de primavera, las más peligrosas para nuestras plantas.

Por más pánico que sintamos al ver los efectos de una helada en nuestras plantas, calma. Y decimos esto porque es fundamental tener tranquilidad, y actuar con la cabeza fría. Para empezar, antes de realizar cualquier tarea para recuperar una planta después de una helada hay que hacer un ejercicio de análisis.

Según al tipo de planta al que nos enfrentemos, sabremos si podemos o no recuperar una planta después de una helada:

Plantas anuales: no suelen resistir a una helada

Vivaces: habitualmente, hablamos de plantas cuya parte aérea desaparece durante el invierno. Algo que no significa que la planta esté muerta. Más bien, implica que sus raíces permanecen vivas bajo tierra a la espera de rebrotar.

Arbustos leñosos y árboles: en líneas generales, no suelen sufrir los efectos del frío. En caso de que sean de origen tropical, no suelen sobrevivir a las heladas.

Pasos para recuperar una planta después de una helada

Llegados a este punto, es momento de saber cómo recuperar una planta después de una helada de forma práctica. Conocer cuáles son los pasos para lograrlo es clave, casi tanto como hacerlo a tiempo.

Rehidratar y dar calor a la planta

Uno de los principales problemas que conlleva una helada es la deshidratación de la planta. Aunque, a priori, pueda parecernos que lo obvio es regarla no es tan sencillo. Para empezar es fundamental calentar sus raíces. Una tarea que solo podremos hacer colocando la planta entre 15 y 18 grados. Para ello, hay que evitar que la planta reciba sol directo.

Tras un par de horas a esta temperatura, es momento de comenzar a descongelar las raíces. Para ello, regaremos con agua templada hasta ver que el exceso de riego cae por la parte inferior de la maceta. Solo volveremos a regar una vez el sustrato se haya secado completamente.

Humedecer el ambiente

Dado que la congelación conlleva la pérdida de agua de la planta, hay que tratar de humedecer el ambiente. Si la planta que ha sufrido la helada está en un tiesto, bastará con ponerla cerca de un humidificador. Si está plantada directamente en el suelo, podemos ayudarla con un pulverizador de agua. Siempre sin exagerar, y siempre también en las horas centrales del día. Podar, una tarea que tenemos que posponer hasta primavera

Si todavía hay riesgo de nuevas heladas, nada de podar. Las partes secas o marchitas pueden ayudar a proteger del frío las partes vivas de la planta. Además, tampoco podemos fiarnos de las apariencias. A menos que se trate de una helada negra, los signos de congelación no implican forzosamente que la planta esté muerta.

Por estos motivos, es fundamental esperar a la primavera. Solo entonces podremos decidir hasta dónde debe llegar la poda. Si la planta rebrota con normalidad, tan solo tendremos que eliminar las hojas muertas. Si vemos que hay tallos comprometidos, también tendremos que podarlos. No tengamos miedo de dejar la planta, incluso, al ras de su ramaje. Solo así tendremos oportunidad de ver cómo vuelve a crecer.

