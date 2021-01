Cómo ver EN VIVO la inauguración presidencial de Joe Biden

Compartir esta publicación













Joe Biden, presidente electo de Estados Unidos y la vicepresidenta electa Kamala Harris harán historia cuando se encuentren frente al Capitolio de los Estados Unidos en Washington, DC, este miércoles para ser juramentados como el próximo presidente y vicepresidenta de los

Estados Unidos respectivamente.

A continuación te compartimos el horario y cómo ver la 59a inauguración presidencial de Estados Unidos en línea.

TE PUEDE INTERESAR: Trump, ‘furioso’ de que Gaga y J. Lo participen en inauguración de Biden

¿Cuándo es la toma de posesión de Joe Biden?

La inauguración presidencial de Joe Biden y la vicepresidenta electa Kamala Harris se llevará a cabo el miércoles 20 de enero de 2021 en

Washington, DC.

De acuerdo al sitio oficial del Comité Inaugural de Biden, “Después de que presten juramento de su cargo, el presidente electo Biden pronunciará un discurso inaugural exponiendo su visión para derrotar la pandemia, reconstruir mejor y unificar y sanar la nación”.

Horario de la inauguración presidencial

El presidente electo y el vicepresidente electo tomarán posesión del cargo al mediodía ET del 20 de enero de 2021.

Sin embargo, algunos eventos comenzarán antes, incluido el Himno Nacional a las 11:30 am ET, y “Nuestra Casa Blanca: una celebración

inaugural para las Américas jóvenes”, que será organizada por Keke Palmer a partir de las 10 am ET.

Las principales cadenas de TV transmitirán la inauguración este miércoles 20 de enero, incluidas ABC, CBS y NBC, por lo que sí tiene señal de cable, podrá verlo en su pantalla.

La ceremonia también estará disponible por internet. Puede transmitir

la inauguración en bideninaugural.org y en YouTube y ver la ceremonia de forma gratuita.

Lady Gaga cantará el Himno Nacional de Estados Unidos en la inauguración de 2021. No es la primera vez que Gaga entona el himno. Anteriormente

interpretó el Himno Nacional en el Super Bowl de 2016.

Las actuaciones de inauguración comenzaron con “America United: An

Inauguration Welcome Event Celebrating America’s Changemakers” durante el fin de semana e incluyó la aparición de los nominados al Grammy Black Pumas , quienes cantaron el disco del año nominado “Colors”.