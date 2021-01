Comparece por llevar 13.12 kilos de heroína

Que desde Cuernavaca, Morelos, llevaba al Estado norteamericano de Georgia, 13.12 kilogramos de heroína escondidos en el estribo y piso de su vehículo, porque unos hombres lo amenazaron con hacerle daño a su familia, y que si lo hacía le pagarían 10 mil dólares.

Brayan Jonatan Romero Mier compareció en la Corte de Laredo para escuchar acusaciones, luego de que el sábado fue detenido en el puente internacional Juárez-Lincoln, con 33 paquetes conteniendo el equivalente a 28.92 libras de heroína o goma de opio, ocultos en su vagoneta Toyota Rav4.

Pasada la unidad por el arco de rayos equis en el cruce binacional, fueron detectados los pequeños bultos de la pasta color café oscuro, en los faldones laterales, al pie de las puertas del chofer y copiloto.

El valor de la droga fue estimado en 656 mil dólares, según Eugene Crawford, director del Puerto de Laredo para Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

