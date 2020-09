Compra iPhone por Internet; recibe un Boing

A causa del confinamiento, las compras en Internet aumentaron exponencialmente, y es que, ¿a quien no le gusta recibir cosas bonitas en casa con sólo hacer unos cuantos clicks? Sin embargo, no todos es color de rosa, como la historia de un joven que compró dos iPhone SE y recibió sólo un jugo.

Según contó en Twitter el usuario Salvador Gómez, a principios de agosto hizo la compra de dos smartphones de Apple, pero recibió una caja que sólo portaba la bebida… eso sí, no era cualquier jugo, era un Boing de guayaba.

“Amigos, mucho cuidado con las compras por internet”, escribió Gómez para alertar sobre el contenido que recibió en el paquete enviado por la tienda departamental Sears.

De acuerdo con información difundida por Grupo Fórmula, el comprador había solicitado dos iPhone, uno rojo y uno blanco; la compra del primero fue cancelada por la tienda por falta de stock y el dinero se reembolsó íntegro, no obstante, la compra del segundo seguía en pie y fue este el que debió llegar en lugar del jugo.

Amigos, mucho cuidado con las compras por internet. Nos acaba de pasar esto. Compramos un iPhone SE en @searsmexico hoy llegó el paquete y esto es lo que venía adentro (no es broma!) la única respuesta que dan es que mandes un mail para que hagan la investigación. @Profeco ayuda pic.twitter.com/gWPQ1Nu25N

Gómez explicó que en el servicio al cliente de la tienda le pidieron que enviara al menos ocho fotografías de lo que recibió para poder investigar lo sucedido y ofrecerle una solución.

En el mismo tuit con el que dio a conocer su caso, el joven pidió ayuda a la Profeco para investigar el caso y ayudarlo a recuperar el dinero gastado en el producto faltante.

Tras la foto compartida por el usuario Salvador Gómez, donde expone un paquete sellado con cinta de Sears en el que únicamente se encuentra un jugo de guayaba, otros internautas han reportado más casos de iPhone cambiados por Boing.

Las denuncias se han hecho a través de Twitter, aunque hasta el momento la cadena de tiendas departamentales no se ha pronunciado al respecto. En consecuencia, se desconoce si los responsables serían las compañías de paquetería.

El reporte se compartió apenas un día después de que se hiciera viral la foto de Salvador, quien no ha proporcionado más detalles de lo ocurrido, luego de que la empresa tuiteara que sigue sin recibir sus datos. Asimismo, ‘@ComalleKrizz’ dio a conocer que a ella le llegó un Boing de guanabana y que van 15 días sin la devolución de su dinero.

A mí me llegó uno de guanabana y tiene más de 15 días que hice la devolución del producto y aún no me reembolsan mi dinero pic.twitter.com/uIzuh6WZYd

— URSULA 🐙❤ (@ComalleKrizz) September 8, 2020