Compra Rivas predio a exalcalde suplente

El predio que el gobierno municipal pretende comprar por 3 millones de dólares para edificar el centro de convenciones es co-propiedad de Rafael Pedraza Domínguez, quien fue compañero de fórmula del actual alcalde Enrique Rivas en la administración anterior.

Durante la sesión de cabildo celebrada el 26 de junio, se aprobó la compra de un terreno para edificar un complejo en el que estaría ubicado el Centro de Convenciones, un parque de béisbol y un parque acuático, con un triple costo -de 3 millones 190 mil dólares- con respecto a un proyecto anterior, el World Trade Center, que se revocó ese mismo día.

El terreno en cuestión, con superficie de 110 mil metros cuadrados, ubicado en la proximidad inmediata del Centro Cultural, es propiedad de la empresa Inmuebles Gran Bulevard, S. A. de C.V., de la que el exalcalde suplente Rafael Pedraza Domínguez, es copropietario y cuyo nombre fue mencionado en la Junta de Cabildo en que se aprobó la compra del predio.

En el 2016 Enrique Rivas Cuéllar, durante su primera campaña por la alcaldía tuvo como compañero de fórmula para ser suplente al agente aduanal Rafael Pedraza quien además fue presidente del Comité Directivo Municipal del PAN en Nuevo Laredo, teniendo una gran convivencia.

Dos años después, cuando Rivas Cuéllar tomó licencia para hacer campaña en busca de un segundo término en la alcaldía, Pedraza Domínguez en calidad de suplente se convirtió en alcalde de Nuevo Laredo por varias semanas.

PROYECTO VICIADO

La regidora Mónica García Velázquez, omitió su voto en ese entonces al considerarlo como un proyecto viciado como el an

terior WTC.

“No sé porqué en la exposición de motivos que hizo la comisión omitió una de las colindancias, porque si analizas la exposición y el documento, se va hablando de cada una; al referirse en la última colindancia se habló que era colindancia con el resultado de subdivisiones, más no mencionó que era colindancia con Trading Value Co. y que realmente de acuerdo con el terreno anterior que nos pretendía vender y luego se revocó, están absolutamente colindantes ambos terrenos”, dijo la regidora en entrevista.

El proyecto consiste en la creación del Centro de Convenciones, el parque acuático y la reubicación del parque de beisbol ubicado en la Ciudad Deportiva.

Esto ha sido cuestionado tanto por los ciudadanos como por miembros del cabildo que consideran que entre las prioridades actuales -particularmente en tiempos de pandemia- hay otras necesidad entre ellas de salud y no las de entretenimiento como lo que será el complejo al sur de la ciudad.