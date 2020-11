De nuevo se registran compras de pánico en Laredo, Texas

De nueva cuenta las compras de pánico se registraron en algunos centros comerciales de Laredo Texas, clientes que acudían a surtir su despensa se toparon con que ya no había papel higiénico.

Con la nueva ola de coronavirus en Estados Unidos, la gente está volviendo a acaparar los productos básicos y las tiendas imponiendo límites a las compras.

TE PUEDE INTERESAR: Prevén cierre de bares en Laredo, Texas

Algunos usuarios de las redes sociales compartieron imágenes de los estantes vacíos.

Algo similar sucedió en marzo, cuando se produjo la primera ola de la pandemia y la gente se atrincheró en sus casas.

EL DATO

Las compras de pánico en Estados Unidos

Pero Geoff Freeman, presidente y CEO de la Asociación de Marcas de Consumo, dijo que no prevé una situación tan grave esta vez porque las cuarentenas se aplican por región y todos están mejor preparados.

“Un consumidor mejor informado junto con un fabricante mejor informado y un minorista mejor informado deben darnos a todos una mayor sensación de alivio y la seguridad de que podemos enfrentar la demanda creciente”, dijo Freeman.

El problema mayor de la oferta parece ser la de los productos de papel: el 21% de los anaqueles de toallas de papel y papel higiénico están vacíos, el nivel más alto en un mes, de acuerdo con la empresa de investigaciones de mercado IRI.

UPDATE (11/19): As we continue to see a surge in positive cases and hospitalizations, we ask the public to continue practicing safety measures to slow the spread of #COVID-19. For additional information, visit our website at: https://t.co/lRTPTCaTEV#LaredoHealth #MaskUpLaredo pic.twitter.com/AVjvQrTZS4

— City of Laredo (@cityoflaredo) November 19, 2020