Compras de pánico en Laredo, Texas; vacían tiendas

El Departamento de Policía de Laredo pide a la comunidad a desistir de realizar compras de pánico, sobre todo de combustible, pues no hay desabasto, ni lo habrá por el mal clima.

Las tiendas de comestibles fueron prácticamente saqueadas esta tarde de martes 16.

Las estaciones de combustible, también reflejaron ese fenómeno de la población alterada o preocupada.

El texto íntegro de la corporación difundido en su sitio de Facebook dice; “El Departamento de Policía de Laredo se ha comunicado con el presidente y director ejecutivo de la Asociación de Alimentos y Combustibles de Texas, el grupo posee, opera y abastece de gasolina a gasolineras, paradas de camiones y tiendas de abarrotes.

“El señor Paul Hardin aseguró que hay suficiente suministro de gas. La entrega se ha retrasado temporalmente debido a las condiciones meteorológicas y de la carretera.

“Los rumores locales han creado pánico en la compra de gasolina en toda nuestra área. Si todos fueran a comprar gasolina solo cuando fuera necesario, probablemente no habría problemas.

“Esta reacción extrema ha sucedido antes con rumores previos de escasez de gas relacionados con el clima, compras de pánico durante el Covid-19 sobre productos esenciales, rumores de corte de agua, etc.

“Le pedimos que solo compre lo que necesita. Le pedimos que siga las páginas de redes sociales del Departamento de Policía de Laredo y las páginas de redes sociales de la Ciudad de Laredo para obtener la información más actualizada, verificada y confiable. Saludos y Gracias”. Así concluye textualmente el comunicado.

