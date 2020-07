Por temor de nuevo “lockdown”, vuelven compras de pánico en Texas

Circulan rumores de otro cierre a nivel estatal; Gobierno del estado y autoridades federales han desmentido los rumores pero no frenan compras de pánico

Compartir esta publicación













A pesar de que el Gobierno del estado y autoridades federales han desmentido los rumores sobre un posible cierre de actividades económicas y confinamiento general, las compras de pánico y el racionamiento de productos se percibe de nuevo en almacenes y tiendas de autoservicio.

Greg Abbott admitió que los residentes de Texas se encontraban “en pánico” por un presunto inminente cierre de actividades dada la tendencia creciente de casos positivos de Covid-19, aunado al mandato de usar máscaras faciales, de cerrar los bares y permitir acceso limitado a restaurantes y comercios.

Compras de pánico por nerviosismo

“La gente está en pánico, pensando que estoy a punto de cerrar Texas nuevamente”, dijo el gobernador Abbott en entrevista televisiva, refiriéndose a múltiples llamadas telefónicas que ha recibido su oficina.

“La respuesta es no. Ese no es el objetivo. He sido muy claro”, sostuvo Abbott ante el creciente rumor de un nuevo “lockdown” en Texas, tal y como ya sucede en California, Nueva York y Florida.

Mientras tanto el las compras de pánico al que se refiere Abbott es también palpable en comercios locales, donde gradualmente productos básicos se muestran escasos o racionados en los estantes.

“Quizá es cierto que falten algunas cosas, pero es por la gente que sí ha respetado la cuarentena y apenas ha salido a surtirse”, dijo Carolyne, cajera de un Walmart en la calle Dyer.

Sin embargo, la gerencia de dicha sucursal pidió a sus asociados decirle a los clientes que sólo podrán comprar un paquete de agua potable, mientras en los estantes ya se nota la escasez de pescado, mariscos y carne roja.

“Sobre el agua nos acaban de dar la orden hace unos momentos, por ello es que no hay letreros todavía en el lugar donde se encuentra el agua”, dijo la empleada del supermercado.

En la sección de refrigerados el desabasto de ciertas verduras comienza a hacerse notar, y en la sección de latería los clientes hacen caso omiso incluso al boicot propuesto a los productos Goya, tras la controversia generada por su CEO, al referirse al presidente Trump como “una bendición”.

This is good perspective on lockdown….https://t.co/WxYDZ6hoIe — Phobio2000 (@waddupfu7777) July 17, 2020

“No voy a dejar de llevar un producto ahora que debemos de prepararnos para lo que pueda venir”, dijo Bertha García, ama de casa paseña que se alistaba a pagar sus compras, donde abundaba la latería y galletas de la marca Goya, entre otras.

“Por si hay lockdown o no, yo prefiero estar preparada y no hacerle el feo a una marca si es que la necesito”, sostuvo García.

Pide cautela FBI

De forma previa la Agencia Federal de Investigaciones (FBI), por medio de su oficina en El Paso, hizo un llamado a la comunidad para no hacer caso a llamadas falsas respecto a un posible cierre de las actividades comerciales.

“Nos ha llamado la atención que personas desconocidas están llamando a los residentes de El Paso para informarles que el FBI cerrará toda la ciudad de El Paso a partir del viernes 17 de julio, durante dos semanas debido al Covid-19”, dijo la agente especial Jeannette Harper, del FBI en El Paso.

“Las personas desconocidas que llaman no están haciendo alguna demanda, simplemente están difundiendo información falsa e inculcando inquietud y desconfianza en la comunidad”, agregó la agente Harper.

De manera reiterada el FBI afirmó que “no cerrará la ciudad ni ninguna parte de El Paso”, y que su compromiso con la ciudadanía es el de “ayudar a mantener seguros a los ciudadanos de El Paso de actividades delictivas, no para hacer cumplir las restricciones Covid”, sostuvo.

“Si alguien recibe este tipo de llamadas, escriba el número de teléfono y repórtelo a la Oficina del FBI en El Paso al (915) 832-5000”, exhortó la agente federal.

is the Texas Lockdown coming Back?https://t.co/aG4bmyvbS7 — The King of America (@NewThor) July 11, 2020

Adicionalmente en redes sociales se ha difundido un documento, donde se advierte de un inminente cierre en todo el país, y en donde se afirma que elementos de la Guardia Nacional se posicionan en diferentes ciudades para implementar la supuesta orden, y controlar a la población.

Sin embargo, aunque dicho documento es a todas luces apócrifo, el pánico se ha despertado en ciertos sectores de la población cuyo primer impulso es el de realizar compras de emergencia.

“El gobernador se ha equivocado varias veces, no sería extraño que lo haga de nuevo y que nos encamine a un cierre”, dijo Angel Cortez, residente del Valle Bajo de El Paso.

PODRÍA INTERESARTE: 85 bebés dan positivo por covid-19 en el área de Corpus Christi

Por si sí o si no, yo voy a comprar agua y comida en espera de lo peor, si es que mi familia y yo tenemos que estar encerrados de nuevo, hasta que bajen los contagios”, sostuvo.

A la fecha la Guardia Nacional de Texas mantiene su apoyo a la ciudadanía a lo largo del estado, tanto prestando ayuda en bancos de comida como en sitios donde se administra el examen de detección de Covid-19, en una labor preventiva que hace desechar los rumores, y en consecuencia el pánico ante un supuesto cierre.