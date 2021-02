Con un paquete de tortillas rescata perro callejero durante una tormenta invernal

TE PODRIA INTERESAR: Encuentran cuerpos en Texas tras derretirse hielo de tormenta

No cabe duda que las mascotas son capaces de demostrar y provocar los mejores sentimientos, pues tras el gatito que fue captado ‘llorando’ al escuchar la voz de su dueña de forma remota y el perrito que fue adoptado por los empleados de un Oxxo, ahora se viralizó el caso de un can que fue rescatado en Texas durante una tormenta invernal.

Lo peculiar de esta situación fue que el animalito, que deambulaba a pesar de las bajas temperaturas por una vía de San Antonio, fue atraído al carro de la heroína, Kristin Salinas, gracias a un paquete de tortillas.

Esta noble acción fue captada por otra persona en video; ahí se muestra como Kristin, que había salido a comprar tortillas, detuvo su auto y, tras varios intentos, usó este alimento atraer al peludo y resguardarlo.

A driver in San Antonio, Texas, pulled over after she saw a dog out in the freezing weather. To lure him into the car, she used the tortillas she had just bought. https://t.co/GTiMncHmPJ pic.twitter.com/viK3m7UKaN

— NBC Bay Area (@nbcbayarea) February 20, 2021