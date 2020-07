Concluye plan de riego

Compartir esta publicación













“El día 8 concluyó plan de riego en el Distrito 04 con 121 millones de metros cúbicos, la presa Don Martín cerró en esta fecha, el volumen de 235 millones de metros cúbicos, número que se proyectó en el análisis que se hizo en diciembre para el trasvase, existe agua para los habitantes de Ciudad Anáhuac, no beberán lodo como se dijo, afirmó el ingeniero José Manuel Pérez Guel.

Al terminar el plan de riego los ciudadanos de este municipio cuentan con el vital líquido y no como se desinformó algunos meses antes que no habría agua antes de finalizar el año en la presa.

Comentó que en su opinión tal vez fue por el desconocimiento de cómo se manejan las presas, en todas ellas tiene que haber estadísticas, tiene que cuantificarse para poder medir y Conagua lleva un registro de todos sus movimientos.

“En todas las presas del país Conagua lleva estadísticas de entradas y salidas, no se puede manejar de manera cualitativa, aunque no lo veamos, existe un área técnica y su personal lleva esas estadísticas de las precipitaciones con las coberturas máximas y mínimas que prevalezcan en la cuenca”, declaró.

Presa Venustiano Carranza Don Martín, cuenta con un volumen de 235 millones de metros cúbicos.

Destacó que no debemos olvidarnos de las estadísticas y no es conveniente fundamentar en lo que algunas personas creen y divulgar información falsa. “Son números, pero que ayudan a tomar la mejor decisión en base a datos, las estadísticas no son malas, desde que se construyó la presa hasta la fecha hay registro diario de las precipitaciones, los pobladores de Anáhuac nos quedamos y aquí estamos haciéndole frente a la situación que venga”, manifestó.

Al estar ubicados en una región semidesértica donde hay altas y bajas temperaturas y falta de precipitaciones y sequías, las estadísticas lo marcan, al ser una zona extremosa. “No es lo mismo cuando no se tiene experiencia y no se puede aprender la hidráulica y el manejo de las presas, por esa razón tal vez a un grupo de personas les ganó la emoción y preocupación”, dijo.

Comentó que como representante de los usuarios ante Conagua y el gobierno federal conocemos las leyes que nos rigen para el manejo del agua, no son sólo leyes nacionales sino también internacionales. “Tienes que conocer el tema y vivirlo a través de los años, no es necesario que lo conozcan, para eso los usuarios tienen su representante y Conagua es el órgano rector y lo respalda la ley de aguas nacionales”, complementó el ingeniero.

Canal principal con bajo flujo de agua millones de metros cúbicos, la presa Don Martín cerró

Recalcó que las estadísticas son confiables ya que ha trabajado desde 1992 trabajando de manera honorífica en Conagua a través de los módulos. “El compromiso que se había de acuerdo a lo proyectado en base a los acuerdos en ciclos anteriores en periodo de sequía era tener en la presa a su escala 200 millones de metros cúbicos, siempre se consideraron para tener agua disponible para tres años, en ese tiempo tal vez no lloverá lo suficiente en el distrito, para la presa es importante en la cuenca hidrológica, el agua para consumo humano está asegurada y se cumplió con lo proyectado”, enfatizó.

A los ciudadanos se les dijo mediante volantes en el centro del municipio en el cual participaban algunos funcionarios municipales que para fin de ciclo beberían lodo al no haber agua en la presa y los usuarios se la acabarían en riego, algo que nunca fue cierto afirmó Pérez Guel.

“Eso no iba a ser posible, del volumen autorizado de la extracción que tuvimos desde octubre de 2019 fue de 121 millones para uso agrícola que fue lo que se sacó, cumplimos con lo proyectado y las posibles precipitaciones los meses de julio, agosto y septiembre una época de lluvias abundantes”, explicó.

En números reales ahí está el agua dijo el presidente de la Asociación de Regantes, además de lo que hay en la Laguna de Salinillas que es de donde se extrae el líquido para el bombeo de uso doméstico, no es insegura.

“Ahí está y no se va a evaporar durante la canícula el total de la presa en cuarenta días, nosotros como pobladores de Anáhuac tenemos la tranquilidad de tener agua suficiente para los tres años que vienen y nos quedan los meses de alta probabilidad de lluvia”, concluyó el ingeniero José Manuel Pérez Guel.