Concluye vacunación

Ayer concluyó la vacunación contra el Covid-19 al personal de Salud de primera línea; de las mil 460 dosis de Pfizer aplicadas no han resultado efectos graves, sólo molestias de dolor en el brazo, fiebre y cansancio, revelaron directivos de los Hospitales Covid-19.

“La vacuna me la aplicaron el miércoles por la mañana, en realidad no me he sentido mal, sólo ligeras molestias en el brazo, de pronto cansancio, y algo de fiebre”, respondió Alejandro Sánchez en el Hospital General de Zona No. 11 del Seguro Social.

Comentó que labora de manera normal con todas las protecciones adecuadas para el área Covid, pues falta una segunda dosis y no saben la inmunidad que se tenga ni por cuánto tiempo, por lo que comprenden que cuidarse y protegerse es cuidar a las demás personas.

“Hasta ahora ninguna de las personas de la primera y segunda línea de atención a pacientes Covid que fueron vacunadas, han presentado complicaciones por lo que en 21 días será la segunda dosis”, expresó Alejandro Soto Villa, director del Hospital de Zona No. 11.

Mencionó que el instituto recibió 685 dosis, las mismas que se aplicaron al personal.

Finalmente, exhortó a la comunidad a seguir cuidándose y quedarse en casa para disminuir los contagios por coronavirus, respetar la sana distancia, uso de cubrebocas, lavado de manos y gel antibacterial.