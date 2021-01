Condecoración para el Hospital del IMSS

Compartir esta publicación













El personal del Hospital del Seguro Social fue distinguido con la condecoración “Miguel Hidalgo” por su gran labor en la lucha contra la pandemia del Covid-19. La placa fue colocada en la entrada principal del nosocomio.

Así como este personal, los hospitales que fueron reconocidos con esta distinción fueron los Generales Regionales (HGR) No. 270 de Reynosa y No. 6 de Ciudad Madero, y los Hospitales Generales de Zona (HGZ) No. 1 de Ciudad Victoria, No. 3 de Ciudad Mante, No. 11 de Nuevo Laredo, No. 13 de Matamoros y No. 15 de Reynosa.

Este reconocimiento se efectuó en la Oficina de Representación Tamaulipas del IMSS y directores de los siete, en compañía de un representante de cada una de las 11 categorías de trabajadores(as) que forman parte de los equipos de atención, encabezaron el acto protocolario.

En la inscripción de las placas se lee: “En reconocimiento al personal de esta Unidad Médica. Su contribución a salvar vidas durante la pandemia del COVID-19 siempre será recordada. Diciembre, 2020”.

Al evento también asistieron integrantes de los cuerpos de gobierno delegacional y de cada unidad hospitalaria, además de representantes de la Sección X del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

La Condecoración Miguel Hidalgo en Grado Placa la otorga la Nación para reconocer y recordar el esfuerzo del personal de salud, de todas las instituciones públicas del país, que combaten a la pandemia de Covid-19.