Condenan a maestro de San Antonio por abusar de estudiante 10 veces

Un total de seis años en prisión deberá pasar un ex maestro de preparatoria luego de ser acusado de agredir sexualmente a un estudiante, el sujeto trabajaba en el Distrito Escolar Independiente de San Antonio, Texas.

Se trata de José Eduardo Hernández, de 45 años, quien se declaró culpable de agresión sexual contra un menor tras ser acusado de sacar a la víctima de sus clases para llevarla a un motel y abusar de ella.

La víctima del maestro abusador declaró que los hechos ocurrieron en más de 10 ocasiones durante el 2019.

E sujeto era maestro de historia y entrenador de softball en la Escuela Preparatoria Lainer, de la que fue despedido tras una investigación realizada por el Distrito Escolar.

El acusado debe cumplir su sentencia de seis años en prisión y tras cumplirla, Hernández deberá registrarse como un ofensor sexual.

Por su parte, el Distrito Escolar Independiente de San Antonio (SAISD por sus siglas en inglés), informó lo siguiente en un comunicado:

“SAISD no contrata a personas hasta después de una verificación completa de antecedentes penales. El maestro no es un empleado actual del Distrito y no era un empleado del Distrito en la fecha en que nos enteramos por primera vez de las acusaciones.

“Cuando surgieron las acusaciones, el Distrito tomó medidas al realizar una investigación del exempleado. También informamos a la Agencia de Educación de Texas para que pudieran realizar su propia investigación y notificar a la Cámara de Compensación correspondiente sobre su arresto y los cargos. Esta es una ofensa muy grave. La seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes es nuestra primera y más importante prioridad”.

