Condenan a hombre por pornografía infantil

Debido a su tendencia a cometer delitos sexuales contra niños, un hombre detenido con pornografía infantil fue condenado a 204 meses de encierro, ya tenía antecedentes de indecencia sexual con un menor.

Sobre Cameron Michael Pittman, de 34 años, residente del poblado Orange Grove, sobre la carretera 359, a 114 millas del Laredo, el juez federal Drew Tipton, consideró que van escalando sus delitos sexuales contra indefensos niños, sin el menor intento de corregirse, entonces decidió dictarle un castigo de 17 años de encierro, más 10 años de riguroso control, fuera de la prisión, cuando consiga ser liberado.

Ryan F. Patrick, fiscal federal de Sureste de Texas, dijo que el jurado consideró que este hombre quien se declaró culpable el 9 de septiembre pasado, no tenía visos de mejorarse, ni de dejar de ser un serio peligro para la integridad física y la vida de la niñez, en esta parte sureste de Texas y de toda, en general.

TE PUEDE INTERESAR: Prohibirán reuniones sociales en la noche en Laredo Texas

Que los pequeños nunca dejarían de ser el blanco criminal de este tipo.

Además de quedar por siempre registrado como un ofensor sexual, se dictarán una serie de requisitos cuando sea liberado dentro de 17 años o más, tales como no tener internet, ni un empleo con contacto con menores a cierta edad, no acudir a sitios de frecuencia infantil y otras reglas por ese estilo.

Todo comenzó cando el Centro Nacional de Menores Explotados y Desaparecidos, alertó a las autoridades que un buen número de imágenes de pornografía infantil, habían sido diseminadas en internet, a través de una IP con sede en el poblado de Orange Grove, muy cerca de Corpus Christi, Texas.

El correo electrónico y la computadora de Pittman arrojaron que él fue quien distribuyó ese material de desnudos de niño y de explotación infantil.

Pero los agentes federales hallaron muchos aparatos electrónicos con este tipo de material, en casa de Pittman.

Él estaba en libertad condicionada por indecencia sexual con un niño, delito en segundo grado.

Sara Popejoy, asistió a Ryan Patrick por la Fiscalía Federal de Estados Unidos.

Did you know Laredo has a home-based vaccination program? A patient must be bedbound, chairbound, has no means of transportation, and meets the criteria set forth by the Texas Department of State Health Services for the Phase 1B population.

Release: https://t.co/mRjJfbFWrP pic.twitter.com/Tq3WJrg3tv

— City of Laredo (@cityoflaredo) February 2, 2021