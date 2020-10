Condenan con 20 años de cárcel a mujer que mató a su violador

Compartir esta publicación













Una mujer de Alabama que baleó al hombre que dijo estranguló a su hermano antes de violarla se declaró culpable de asesinato.

Brittany Smith, de 32 años, se declaró culpable el viernes y cumplirá sentencia de 20 años en prisión y 18 meses de sentencia suspendida.

La convicta admitió que baleó de muerte a Todd Smith en enero 16 del 2018 en su residencia en Stevenson.

Para defenderse de las alegaciones en su contra, se basó en la ley “Stand Your Ground”, que establece que las personas pueden usar la fuerza letal cuando creen que es necesario protegerse de una amenaza de muerte, daños corporales graves, entre otros escenarios criminales.

Smith alegó que horas antes de balear a Todd (a quien describió como un conocido), el hombre la violó y asfixió a su hermano Chris McCallie, quien había llegado a la vivienda de ella para confrontarlo.

La jueza del circuito del condado Jackson Jenifer Holt se negó a retirarse del caso bajo el argumento que Smith intentó “alterar y destruir evidencia”.

“La Corte encontró que la acusada había brindado narraciones inconsistentes sobre los eventos relacionados con la muerte de Todd, empezando con la llamada al 911…y trató de alterar y destruir evidencia”, indicó Holt en su argumentación para no retirar los cargos.

“Posteriormente, el Tribunal encontró que el testimonio de la defensa sobre hechos materiales estaban significativamente en desacuerdo con la evidencia física, objetos expuestos y testimonios de testigos”, agregó la jueza.

“La evidencia física es inconsistente con las declaraciones de la acusada sobre el ataque sexual”, puntualizó Holt.

Los abogados de la mujer argumentaron que se le debe otorgar inmunidad bajo la ley “Stand Your Ground” porque ella temía que Todd la matara a ella o a su hermano.

La jueza, por su parte, argumentó que Smith no utilizó fuerza letal para detener un altercado, y que su hermano también es un agresor porque cargó el arma a la vivienda de Todd. Ese detalle en particular, según la decisión judicial, no le da derecho a prevalecer bajo la referida ley.