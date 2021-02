Mujer amarra a su cuerpo cactus y suculentas, la condenan por contrabando

Una mujer de Auckland (Nueva Zelanda) fue condenada a 12 meses de supervisión intensiva y 100 horas de trabajo comunitario después de intentar introducir ilegalmente desde China casi mil plantas suculentas y cactus, entre las que que se incluían especies en peligro de extinción, informa TVNZ.

Wenqing Li, de 38 años, que comerciaba con ese tipo de plantas en la plataforma TradeMe, se ató al cuerpo medias que contenían 947 suculentas y cactus por valor de más de 10.000 dólares neozelandeses (7.194 dólares estadounidenses) e intentó pasarlas de contrabando a Nueva Zelanda en 2019 y apenas esta semana recibió su condena.

A su llegada al aeropuerto internacional de Auckland, Li llamó la atención de un perro detector e intentó deshacerse de las plantas en un aseo, pero tras una búsqueda, oficiales descubrieron una gran cantidad de material vegetal en los baños, incluidas tres medias llenas de suculentas y cactus en un cubo de basura.

En otro caso separado ocurrido el mismo año, Li fue descubierta contrabandeando 142 semillas no autorizadas escondidas en su equipaje en dos fundas de iPad empaquetadas comercialmente, así como más de 200 plantas de maceta y adornos de jardín envueltos en un papel.

Plant smuggler found with 1000 cacti, succulents strapped to her body. https://t.co/RvoEnR4KsF pic.twitter.com/aPHVplGWr4

— nzherald (@nzherald) February 3, 2021